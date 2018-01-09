Ufak Tefek Cinayetler 11. yeni bölümde Serhan tutuklanıyor!

Ufak Tefek Cinayetler Salı akşamları Star TV'de yayınlanıyor. Ufak Tefek Cinayetler 11. yeni bölüm fragmanları izleyenleri heyecanlandırdı. Peki Serhan içinde bulunduğu durumdan kurtulabilecek mi? İşte Ufak Tefek Cinayetler dizisinin bu akşamki bölümünde yaşanacaklar...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Serhan’ın tutuklanması Sarmaşık’ı tepetaklak ediyor. Oya, Merve ve Arzu’nun hayatları, bu tutuklanma ile buz kesiyor. Arzu işini, Merve Sarmaşık’ı, Oya Serhan’ı kaybetmek üzere. Ya kabullenecekler ve sonuçlarına katlanacaklar, ya da bir çare yaratacaklar. Aradıkları çıkış yolunu bulabilecekler mi? Serhan’ın ise eli kolu bağlandı. Çıkış yolu arıyor. Pelin ve Burcu ise, ince hesaplara giriyorlar. Sahipsiz bir Sarmaşık, ikisinin de hoşuna gidiyor. Acaba hesapları tutacak mı?

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Merve ilk kez Serhan'dan şüphe duymaya başlıyor. İpin ucunu yakalıyor, bakalım nereye çıkacak? Diğer yanda Edip susacak gibi değil, geçmiş günahları anlatmakta kararlı. İki prenses yalvar yakar hale geliyorlar ama yok, ikna olmuyor. Serhan ise geçmiş hikayeyi ilk defa duyduğunda, hemen Oya ile yüzleşiyor. Oya ne anlatacak? Arzu için en zor süreç başladı şimdi: Burcu artık resmen var. Çocuklarının bu kadınla ilişki kurmasına izin verecek. Bu sırada mali polis bütün dolandırıcılık kayıtlarını incelemeye başladı. Rıza çoktan kaçtı. Serhan Merve çifti farkında bile olmadan uçuruma sürükleniyorlar.