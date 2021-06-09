Ucuz cep telefonları! Yüzde 50 indirim ile satılan markalar, garantisi de var...

Cep telefonlarının fiyatları yükseldi. Ucuz cep telefonu arayanların imdadına yenilenmiş telefonlar yetişiyor. Sıfır modellerine göre yüzde 50’ye varan avantaj sağlayan bu cihazlar, fabrikadan çıktığı gibi kusursuz bir şekilde sunuluyor. Garantisi ise 1 yıl. Yenilenmiş ucuz telefonların satışları yetkili işletmeler tarafından yapılmaya başlandı. Fiyatlar 1250 liradan başlıyor.

İkinci el cep telefonlarında yılda 13 milyar lirayı bulan vergi kayıplarını ve güvenlik sorunlarını ortadan kaldıracak süreç Ticaret Bakanlığı tarafından başlatıldı. Yetkilendirilen işletmeler, vatandaştan satın aldıkları cep telefonlarını fabrikadan çıktığı ilk günkü gibi tamir edip sıfırlayarak yani ‘yenilenmiş’ bir şekilde satışa sunuyorlar. 12 ay garantisi de olan bu cihazların satışı esnasında işletme ile alıcı arasında satış sözleşmesi de imzalanacak.

HEPSİ ‘BEYAZ LİSTEDE’

Posta'dan Murat Gülderen'in haberine göre en önemlisi de telefonu satın alırken cihazın daha önce hırsızlık, terör gibi olaylara karışmadığına emin olunması. Çünkü bu merkezler telefonu almadan önce ‘Beyaz Liste’ adı verilen güvenlik sisteminden telefonun temiz olup olmadığını sorguluyorlar. Yani beyaz listede olmayan hiçbir cihaza işlem yapmıyorlar. Ayrıca telefonalınırken, satış tarihinden önceki sorumluluğun satıcıya ait olduğunu belirten ıslak imzalı taahhüt de alıyorlar.

TAKSİT UYGULANMIYOR

Artan döviz kuru ve pandemi sürecinde dünyada yaşanan çip sıkıntısı nedeniyle son dönemlerde telefon fiyatlarında yüzde 10’un üzerinde artış yaşanmıştı. Yenilenmiş cep telefonları sıfır modellerine göre yüzde 50’ye varan bir fiyat avantajı sunuyor. Ancak bu cihazlara taksit yapılmıyor.Eğer isterseniz cihazı satın aldıktan sonra bankanızla görüşüp belli bir vade farkı ile taksitlendirme yapabilirsiniz.

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