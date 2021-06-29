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Ucuz araba fırsatı! Yüzde 80 indirim, ÖTV yok

Ucuz araba fırsatı! Yüzde 80 indirim, ÖTV yok Araba alacakları ilgilendiriyor. Yüzde 80'e varan indirim imkanı. ÖTV ödenmiyor. İşte detaylar...
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