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Uçuş iptalleri ile ilgili flaş açıklama! Tüketiciler...

AA |  13 Nisan 2021 Salı - 14:05 | Son Güncelleme : 13 04 2021 - 14:10

Rapor yayınlandı. Tüketiciler Uçuş iptalleri konusunda şikayetçi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne (SHGM) geçen yıl internet yoluyla yapılan şikayetlerde ilk sırayı "uçuş iptali" aldı.


SHGM'nin 2020 yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği  bilgiye göre, Genel Müdürlüğün çağrı merkezi 7 gün 24 saat hizmet veriyor.
 
Geçen yıl hava yoluna ilişkin çevrim içi form yoluyla da 3 bin 640  şikayette bulunuldu.
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının hava yolu ulaşımını olumsuz  etkilediği 2020'de, çevrim içi formla en fazla şikayet 3 bin 52 ile uçuş iptaline  yönelik yapılırken ikinci sırada 305 ile uçuşun ertelenmesi yer aldı.
 
Uçağa kabul edilmeme 261 ile üçüncü sırada yer alırken dördüncü  sıradaki şikayet konusu 22 ile alt/üst sınıfa yerleştirme oldu.
 
Çevrim içi form yoluyla yapılan şikayet sayısı, 2019'da 4 bin 323  olarak kayıtlara geçmişti.
 
  
 

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SHGM iptal uçuş iptali
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