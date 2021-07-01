Ücretsiz izin kıdemden sayılır mı? Ücretsiz izin kıdeme dahil edilir mi?

Binlerce çalışanı ilgilendiriyor. Yeni dönem başladı. 1 Temmuz itibariyle kısa çalışma, fesih yasağı, tek taraflı ücretsiz izin gibi düzenlemeler sona erdi. Türkiye'de normalleşmeyle birlikte çalışma hayatında yeni bir dönem başladı. Pek çok çalışan da tek taraflı ücretsiz izin sürecinin tamamlanmasıyla birlikte hakları, kıdemleri ve emekliliklerine etki edip etmeyeceğini araştırıyor. Peki, Ücretsiz izin kıdemden sayılır mı? Ücretsiz izin süreleri kıdeme dahil mi? İşte ücretsiz izin ile ilgili merak edilenler...

Türkiye'de 1 Temmuz itibariyle başlayan Kademeli Normalleşme Dönemi geçti. Sosyal hayatta getirilen yasaklar kaldırılırken iş hayatında pandemi sürecinde getirilen kısa çalışma, fesih yasağı, tek taraflı ücretsiz izin düzenlemeleri de son buldu. 1 Temmuz itibariyle ücretsiz izinden dönen pek çok kişi bu sürecin hakları, kıdemleri ve emekliliklerine etki edip etmeyeceğini araştırıyor. Peki, Ücretsiz izin kıdemden sayılır mı? Ücretsiz izin süreleri kıdeme dahil mi? İşte ücretsiz izin ile ilgili merak edilenler...

ÜCRETSİZ İZİN KIDEMDEN SAYILIR MI?

Kıdemin tazminatının kazanılmasında ve hesaplanmasında başlangıç olarak; işçinin, işvereninden işiyle ilgili emir ve talimat almaya hazır bulunduğu andan itibaren işlemeye başlayarak iş sözleşmesinin devamınca geçen süre dikkate alınır. Kıdemin sonu ise, işçinin ölüm tarihi veya fesih bildirim süresinin bittiği tarih ya da haklı sebeple derhal fesihlerde feshin bildirildiği tarihtir.

Kıdeme ilişkin süre hesaplanırken, iş sözleşmesinin sürdüğü tüm dönemler hesaplamada dikkate alınmalıdır. Kıdem döneminde çalışarak geçirdiği günler yanında, hizmet sözleşmesinin devam etmesine karşın çalışmadığı süreler de kıdeme dahildir. Söz gelimi işçinin çalışmaksızın ücrete hak kazandığı hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil, ücretli yıllık izin, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle izinli geçen süreler, vb.. süreler kıdem hesabında dikkate alınır.

Çalışma hayatında ücretsiz izin süreleri uygulamasında iş sözleşmelerinin askıda olduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla söz konusu bu sürelerde çalışma sürelerinden kabul edilmemektedir.