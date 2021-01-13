UBER geri mi döndü, Türkiye’de çalışıyor mu? UBER nedir, ne zaman başlayacak?

UBER geri mi döndü, kullanılıyor mu? UBER'in resmi Twitter hesabından bir açıklama yapıldı. 2014 Haziran ayında Türkiye'de hizmete başlayan UBER, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın açtığı dava sebebiyle 2019 yılında faaliyetlerini durdurmuştu. 24 Aralık 2020 tarihinde erişim engeli kaldırılan UBER yaptığı açıklamada “Uber Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullular’a tekrar merhaba!" denildi.

Türkiye'de 2014 Haziran ayından beri hizmet veren UBER, 2019 tarihinde önce XL araç hizmetini sonra da mahkemenin erişim engeli kararı sebebiyle taksi hizmetini durdurmuştu. Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli kaldırıldı. İstinaf mahkemesi geçen ay verdiği kararda Uber'in sarı taksiler ile çalışmaya devam etmesine izin vermişti. UBER resmi Twitter hesabından #uberyeniden etiketiyle yapılan paylaşım, UBER Türkiye'ye geri mi dönüyor? sorusunun sorulmasına neden oldu.

UBER Türkiye'ye geri mi döndü?

Uber Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullular’a tekrar merhaba!" denildi.

— Uber Türkiye (@Uber_Turkiye) January 13, 2021

Erişim engeli 24 aralık 2020'de kaldırıldı

İstinaf mahkemesi geçen ay aldığı karar ile Uber’e Türkiye’de erişim engeli getiren ilk derece mahkemesi kararını hatalı bulmuştu. Erişim engelinin kaldırılması ile birlikte Uber'in, taksi ürünüyle Türkiye genelinde faaliyet göstermeye devam edebilmesinin önü açılmıştı.

— Uber Türkiye (@Uber_Turkiye) December 24, 2020

Uber Global sözcüsü, erişim engelinin kaldırılmasına ilişkin karara yönelik açıklamasında “Türkiye’ye inanıyoruz ve bağlıyız. İstinaf mahkemesi Uber Taksi ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul'daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz.” demişti.

UBER Türkiye'de neden yasaklanmıştı?

Uber, 2014 Haziran ayında Türkiye'de 10 şoförle UberBLACK hizmetini başlatmıştı. UBER araçlarının temiz ve konforlu oluşu, sürücünün mobil uygulama üzerinden çağırılabiliyor olması, kredi kartıyla ödeme seçeneği, ulaşım ücretinin yolculuğun başında hesaplanması gibi pek çok öne çıkan özellikle UBER kısa sürede özellikle İstanbul'da kullanıcıların ilgisini çekti.

UBER'in popülaritesi taksicilerin tepkisini çekti. Emniyet Genel Müdürlüğü, Aralık 2016'da tüm illere gönderdiği talimatla Uber'e korsan taşımacılık suçundan ceza kesilmesini istedi.

Ülkede bir gündem maddesi haline gelen UBER-Sarı taksi tartışmalarının sonunda İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Eylül 2017'de Uber’e dava açtı.

Uber, Eylül 2018'de e-fatura sistemine geçti.

Uber, Türkiye'de 2 bini taksi olmak üzere 8 binden fazla aktif sürücü ve 4 milyon kullanıcıya ulaştı.

Uber, İstanbul'daki XL faaliyetlerini 31 Mayıs 2019 itibarıyla durdurdu.

Uber'e kayıtlı taksi sürücüsü 4 bini geçti. Uber, talebin artmasıyla ticari taksilerden Haziran 2019 itibarıyla %5 komisyon almaya başladı.

16 Ekim 2019 tarihinde İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle Uber faaliyetlerinin durdurulmasına, mobil uygulamasına ve internet sitesine erişimin engellenmesine karar verdi.

24 Aralık 2020 tarihinde, mahkeme, Uber uygulamasına erişim engeli kararını kaldırdı.

UBER nedir?

Uber, San Francisco, Kaliforniya menşeli Amerikan uluslararası ulaşım şebekesi şirketi.

Uber 2009'da Travis Kalanick ve Garrett Camp tarafından "UberCab" olarak kurulmuş, uygulama ertesi Haziran piyasaya çıkarılmıştır.