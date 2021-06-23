TÜRKSAT 79 personel alıyor! İşte TÜRKSAT personel alımı başvuru şartları

Türksat AŞ faaliyet alanlarında çalıştırılmak üzere personel alımı yapacak. Peki, TÜRKSAT personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Türksat personel alımı başvuru şartları!

TÜRKSAT personel alımı ilanları yayınlandı. İlanlara göre, uydu, Kablo TV ve bilişim hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren Türksat AŞ'nin, çeşitli pozisyonlardaki personel alımına yönelik ilanları “kariyer.turksat.com.tr” adresinde yayımlandı.

TÜRKSAT personel alıyor. İlanlarda, mesleki tecrübe aranan pozisyonların yanı sıra çalışma hayatına yeni başlayanlar için de iş imkanı bulunuyor.

Pozisyonlara ve kategorilere göre başvuru şartları ve son başvuru tarihlerine ilişkin bilgilere ilan metinlerinde yer verildi.

Başvurular, "https://kariyer.turksat.com.tr/ilan/site.aspx" linkinden yapılabilecek.

İŞTE ALINACAK PERSONEL VE BAŞVURU ŞARTLARI

KH İzleme ve Arıza Destek Personeli - Ankara - 4

Vardiyalı olarak tüm headendlerdeki video sistemlerini, çevresel koşul takip sistemleri uzaktan izlemek ve arıza düzeltmelerini gerçekleştirmek, yayın ekleme çıkarma ve güncelleme taleplerini zamanında gerçekleştirmek, EPG'lerin takibini yapmak ve hataların düzeltilmesi için firmaya bilgilendirme yapmak, tüm işlemleri kayıt altına almak, arızaları/bekleyen işleri raporlamak ve sonraki nöbete bekleyen işleri eksiksiz devretme, izleme ekranlarının çalışır tutulmasını sağlamak ve düzeltilemeyen sorunları sistem sorumlularına bildirmek üzere KH İzleme ve Arıza Destek Personeli istihdam edilecektir.

BT Network Personeli - Ankara - 3

Hem iç hem dış müşterilerde sunucu ve ağ altyapıları projelerini planlamak, uygulamak, denetlemek ve bakımlarını yapmak üzere BT Network Personeli istihdam edilecektir.

KH Kablo Sistemleri Altyapı Personeli - 23

Kablo sistemleri üzerinden hizmet sunmak amacıyla mevcut teknik altyapıyı işletmek ve yeni altyapı projelerinde çalıştırılmak KH Kablo Sistemleri Altyapı Personeli istihdam edilecektir.

UH Veri Haberleşme Sistemleri Personeli - Ankara - 1

Denizcilik sektörüne ilişkin uydu haberleşme çözümleri oluşturmak, görev kapsamına giren deniz ulaşım aracı (gemi, bot vb.) sistemleri ile bu sistemlerdeki teçhizata ilişkin mühendislik hizmetlerinin mevzuat uygunluğunu denetlemek, yerli ve yabancı müşterilerle iletişim, koordinasyon ve teknik raporlamayı yapmak, projelendirme, kurulum ve işletme işlemlerini yapmak, müşteriye ilişkin satın alma teknik kısımları yapmak üzere UH Veri Haberleşme Sistemleri Personeli istihdam edilecektir.

BT Veri Analiz Uzmanı - Ankara - 2

Yazılım projelerinde yapay zeka ve makine öğrenmesi üzere BT Veri Analiz Uzmanı istihdam edilecektir.

BT Konfigürasyon Uzmanı - Ankara - 1

Yazılım geliştirme metodolojisine ve iş planlarına uygun olarak Sürüm yönetiminin yapılması, Kaynak kodlarının otomatik olarak derlenmesi ve Sürekli entegrasyonun sağlanması amacıyla BT Konfigürasyon Uzmanı istihdam edilecektir.

BT Mobil Yazılım Uzmanı - Ankara - 1

Bilişim projelerinde mobil uygulamaların geliştirilmesinde görev yapmak üzere BT Mobil Yazılım Uzmanı istihdam edilecektir.

BT Network Uzmanı - Ankara - 1

Hem iç hem dış müşterilerde sunucu ve ağ altyapıları projelerini planlamak, uygulamak, denetlemek ve bakımlarını yapmak üzere BT Network Uzmanı istihdam edilecektir.

BT Proje Yöneticisi – Akıllı Çözümler - Ankara - 1

Taslak proje planı, kaynak planlaması, proje risklerinin belirlenmesi çalışmalarını yapmak, proje kaynak, maliyet ve zaman planını yürütmek, iş planı oluşturmak, proje paydaşlarının beklentilerini yönetmek, yüksek seviye risklerin varsayımlarını yapmak ve kısıtlarını tanımlamak, proje ekiplerinin performansını izlemek, yönetmek, değerlendirmek, koordinasyon sağlamak ve motivasyonlarını artıcı aktivitelerde bulunmak, projelerin yapılan zaman planına uygun yürütülmesini sağlamak, yazılımcılara gelen geliştirme taleplerini veya teknik destek konularını içeriğine ve aciliyetine göre önceliklendirmek amacıyla çalıştırılmak üzere BT Proje Yöneticisi – Akıllı Çözümler istihdam edilecektir.

BT Linux - Unix Uzmanı - Ankara - 1

Hem iç hem dış müşterilerde sunucu ve ağ altyapıları projelerini planlamak, uygulamak, denetlemek ve bakımlarını yapmak üzere BT Linux - Unix Uzmanı istihdam edilecektir.

BT Proje Yöneticisi - Ankara - 4

Taslak proje planı, kaynak planlaması, proje risklerinin belirlenmesi çalışmalarını yapmak, proje kaynak, maliyet ve zaman planını yürütmek, iş planı oluşturmak, proje paydaşlarının beklentilerini yönetmek, yüksek seviye risklerin varsayımlarını yapmak ve kısıtlarını tanımlamak, proje ekiplerinin performansını izlemek, yönetmek, değerlendirmek, koordinasyon sağlamak ve motivasyonlarını artıcı aktivitelerde bulunmak, projelerin yapılan zaman planına uygun yürütülmesini sağlamak, yazılımcılara gelen geliştirme taleplerini veya teknik destek konularını içeriğine ve aciliyetine göre önceliklendirmek amacıyla çalıştırılmak üzere Proje Yöneticisi istihdam edilecektir.

BT Büyük Veri Uzmanı - Ankara - 1

Büyük verilerin aktarılması ve incelenmesi üzere BT Büyük Veri Uzmanı istihdam edilecektir.

Bilişim Teknolojileri Personeli Ankara - 13

Bilişim projeleri kapsamında analiz, yazılım geliştirme, test, veri analizi ve madenciliği alanlarında iş planlarına uygun olarak kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere Bilişim Teknolojileri Personeli istihdam edilecektir.

BT Yedekleme Sistem Uzmanı - Ankara - 1

Hem iç hem dış müşterilerde sunucu ve ağ altyapıları projelerini planlamak, uygulamak, denetlemek ve bakımlarını yapmak üzere BT Yedekleme Sistem Uzmanı istihdam edilecektir.

BT Yazılım Geliştirme Uzmanı - Ankara 1 kişi, İzmir 2 kişi

Yazılım geliştirme metodolojisine ve iş planlarına uygun olarak kendisine verilen iş paketleri içindeki yazılım geliştirme faaliyetlerini zamanında ve beklenen nitelikte yerine getirmek üzere BT Yazılım Geliştirme Uzmanı istihdam edilecektir.

BT Yazılım Geliştirme Uzmanı - Ankara 1 kişi, İzmir 2 kişi

Yazılım geliştirme metodolojisine ve iş planlarına uygun olarak kendisine verilen iş paketleri içindeki yazılım geliştirme faaliyetlerini zamanında ve beklenen nitelikte yerine getirmek üzere BT Yazılım Geliştirme Uzmanı istihdam edilecektir.

Elektrik İşleri Personeli - Ankara 1

Bina veyaTesisin elektrik işlerinin projelendirilmesi, yapılması ve yaptırılması, elektrikişleri ile ilgili keşif, metraj, yaklaşık maliyet, teknik şartname, hakediş düzenleme işlerinde Elektrikİşleri Personeli istihdamedilecektir.

UH Geolocation Uzmanı - Ankara - 1

GNSS Sistemlerinin oluşturulması maksatlı yürütülecek faaliyetlerde görev almak üzere UH Geolocation Uzmanı istihdam edilecektir.

UH Ar-Ge Sistem Geliştirme Uzmanı - Ankara - 2

Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS)Projeleri kapsamında yürütülecek faaliyetlerde güncel teknolojilerin araştırılması, ülke ihtiyaçlarının belirlenmesi, sistem analiz, entegrasyon ve testleri, teknoloji transferi ile bu kapsamda oluşturulacak pilot uygulamaların sahada çalıştırılması konularında görev almak üzere UH Ar-Ge Sistem Geliştirme Uzmanı istihdam edilecektir.

Mekanik İşler Uzmanı - Ankara - 1

Bina veya Tesisin mekanik tesisatının projelendirilmesi, yapılması ve yaptırılması, mekanik işler ile ilgili keşif, metraj, yaklaşık maliyet, teknik şartname, hakediş düzenleme işlerinde Mekanik İşler Uzmanı istihdam edilecektir.

Elektrik İşleri Destek Personeli - Ankara - 6

Elektrik altyapısı işletme ve yenileme çalışmalarını yapmak, müstakil jeneratör, kesintisiz güç kaynağı temini ve bunlarla ilgili merkezi bakım onarım işlerini yürütmek, otomatik yangın algılama ve söndürme sistemlerinin bakımını yapmak ve elektrik tesisat arızalarını bulmak ve gidermek üzere Elektrik İşleri Destek Personeli istihdam edilecektir.

Pazarlama Uzmanı - Ankara 1 kişi, İstanbul 1 kişi

Uydu TV ve data hizmetlerine standartlaştırılmış, pazara hazır hale getirilmiş ürün ve hizmetlere yönelik pazarlama ve satış faaliyetleri yürütmek.

Uydu data pazarı için pazar analizleri(ürün ve rakip vb.) yapmak suretiyle müşteri ihtiyaçlarını belirmek veya oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak.

İş geliştirme faaliyetleri kapsamında uydu data pazar payını genişletmek ve mevcut müşterileri elde tutmak amacıyla faaliyetler yürütmek, bu kapsamda katma değerli yeni ürünler geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

Uydu data pazar payını artırabilmek amacıyla iş geliştirme faaliyetleri yapmak, pazar geri dönüşleri doğrultusunda yeni ürünlerin üretilmesine katkıda bulunmak.

Müşterilerin istek, şikâyet ve önerilerini değerlendirerek ilgili birimlerle koordineli çalışarak çözüm üretmek.

BT Güvenlik Uzmanı - Ankara - 1

Güvenlik Cihaz (Yeni Nesil Güvenlik Duvarları (NGFW),Yeni Nesil Saldırı Önleme Sistemi (NGIPS), Web Uygulama Güvenlik Duvarı (WAF),Veri Tabanı Güvenlik Duvarı (DBFW), DDOS Atak Önleme Sistemi, Güvenlik Olay Yönetimi (SIEM) vb. sistemlerin herhangi birinin yönetimini yapmak, Güvenlik Operasyonları kapsamında mevcut logları inceleyerek tehdit olabilecek durumlarda ilgili diğer paydaşlarla görüşerek gerekli aksiyon ları almak, yönettiği sistemin genel durumu ve tehdit durumları ile ilgili periyodik raporlar sunmak, tehdit geri beslemelerinden gelen istihbarata göre sürece uygun anında aksiyon almak, yönettiği sistemin pazarda olan ürünleri ve kabiliyetleri alanında çalışmak üzere BT Güvenlik Uzmanı istihdam edilecektir.

UH Komünikasyon Gözlem Personeli - Ankara - 2

Uydular üzerindeki tüm trafiğin 7/24 esasına göre monitör ve kontrol faaliyetlerinin sürdürülmesi, her türlü transmisyon taleplerinin karşılanması, gerekli testlerin yapılması ve servise verilmesi, frekans gözlem faaliyetlerinin sağlık lı yürütülebilmesi için gerekli kontrollerin düzenli bir şekilde yapılması, uygunsuzlukların giderilmesi, enterferans ve illegal taşıyıcı analizlerinin yapılması ve sorunların giderilmesi, işletmede karşılaşılacak uygunsuzlukların giderilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve nöbetli çalışma sistemine uygun olarak UH Komünikasyon Gözlem Personeli istihdam edilecektir.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

- Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

- Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

- Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

- Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

- Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.