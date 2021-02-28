28 Şubat 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.471 -1.13 EURO 8,9720 0.17
USD 7,4240 0.96 ALTIN 413,060 -1.31
CANLI BORSA
TÜMÜ

Türksat 5A yerli sigorta şirketine emanet edilecek

AA |  28 Şubat 2021 Pazar - 15:34 | Son Güncelleme : 28 02 2021 - 15:34

Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, kullanımdaki uyduların "fırlatma artı 1 yıl" olarak üretim sözleşmesi kapsamında sigortalı olduklarını belirterek, "Bunların sigorta süresi bittiğinde, diğer uydularımızla birlikte yerli ve milli sigorta şirketimiz vasıtasıyla yıllık sigortalanma sürecini devam ettireceğiz." dedi.


Hüseyin Ertok, AA muhabirine, 8 Ocak'ta başarıyla uzaya fırlatılan Türksat  5A'nın, "yörüngede yükseltme" olarak ifade edilen sürecinin sürdüğünü, bunun  haberleşme uydularının dünyanın Ekvator düzleminin yaklaşık 36 bin kilometre  uzağında hizmet vereceği dairesel yörüngeye ulaşması anlamına geldiğini söyledi.
 
Türksat 5A'nın fırlatıcıdan yaklaşık 300 kilometre yükseklikte  ayrıldığı bilgisini veren Ertok, uydunun ilk ayrılmada dünyaya en yakın olduğu  yerde 300 kilometre, en uzak olduğu yerde ise yaklaşık 55 bin kilometre mesafede  eliptik yörüngeye sahip bulunduğunu bildirdi.
 
Ertok, uydunun, ocaktan mayıs ayının ortasına kadar yörüngenin 36 bin  kilometre uzaklıktaki dairesel yörüngeye dönüşmesi için sürekli manevralar  gerçekleştirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
 
 "Uydumuz bugün itibarıyla dünyaya en yakın yaklaşık 9 bin 500  kilometre, en uzak noktası ise 61 bin kilometre olan yörüngede hareket ediyor.  Yörünge yükseltme sürecinin mayısın ilk yarısında bitmesi planlanıyor. Uydumuzun  31 derece doğu yörüngesine oturmasının ardından yaklaşık 1 ay sürecek yörünge  testleri gerçekleştirilecek."
 
 Ertok, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da  açıkladığı şekilde yörünge testlerinin ardından Türksat 5A'nın haziran ayı içinde  hizmete alınmasının hedeflendiğini dile getirdi.
 
"Türksat 5A yörüngede çalışır halde teslim alınacak"
 
Türksat 5A uydusunun daha önce fırlatılan tüm uydularda olduğu gibi  fırlatma ve sonrasındaki bir yıllık süreyi kapsayacak şekilde sigortalandığını  vurgulayan Ertok, sözleşmenin, üretici firmanın uyduyu yörüngede hizmete hazır  halde teslim etmesi şeklinde imzalandığını kaydetti.
 
Ertok, söz konusu sözleşmenin içinde uydunun sigortalanmasının da yer  aldığına dikkati çekerek, "Biz uydularımızı, 'fırlatma artı 1 yıl' olarak uydu  üretim sözleşmesi kapsamında sigortalatıyoruz. Bunların sigorta süresi  bittiğinde, diğer uydularımızla yerli ve milli sigorta şirketimiz vasıtasıyla  yıllık sigortalanma sürecini devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.
 
  
 
    - "Ku bant kapsama alanı ve kapasitesinde ciddi artış olacak"
 
  
 
    Türksat 5A uydusunun, yaklaşık 10 yıl sonra tekrar ticari  faaliyetlerin başlatılacağı 31 derece doğu yörüngesinde işletileceğini anlatan  Ertok, Türksat 5A uydusu ile Ku bant kapsama alanı ve kapasitesinde ciddi artış  olacağını söyledi.
 
  
 
    Ertok, uydu pazarlama süreçlerinin, filo bazında değerlendirildiğini  belirterek, müşteri taleplerine göre en uygun uydu üzerinden hizmet sunulduğunu  anlattı.
 
  
 
    Türksat 5A'nın hem kapasiteyi artıracağını hem de 31 derece doğu  lokasyonuna dönük ülkelerin taleplerini karşılayacağını vurgulayan Ertok, şunları  kaydetti:
 
  
 
    "Arap coğrafyası, Kuzey Afrika ile Avrupa'nın bazı ülkelerini 'hedef  ülke' belirleyerek, hem TV yayıncılığı hem de veri haberleşmesi için pazarlama  faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Türksat 5A'yı, Türkiye'de veri haberleşmesinde,  yurt dışında da hem veri hem de TV yayıncılığı hizmetlerinde kullanacağız.  Potansiyel müşterilerimizle görüşmeler devam ediyor. Uydunun performans testleri  tamamlanıp, hizmete alındıktan sonra ortaya çıkacak sözleşmeler olacak."
 
  
 

ETİKETLER

Türksat 5A Türksat 5a
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.