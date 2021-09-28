Turkovac aşısı ne zaman ne zaman çıkacak? Turkovac 3. Faz bitti mi, üretime ne zaman geçecek?

Milli ve yerli koronavirüs aşısı Turkovac’ta sona yaklaşılıyor. İnaktif aşı Turkovac'ın Faz 3'ten de son derece olumlu sonuçlar alması üzerine kullanım onayı için hazırlık başladı. Aşının üretimi için 3 firma ile anlaşma yapılırken, İlk etapta günde 300 bin aşı üretilmesi planlanıyor. Peki, Turkovac ne zaman aşısı ne zaman çıkacak? Turkovac 3. Faz bitti mi, üretime ne zaman geçecek?

İnaktif aşı Turkovac'ın Faz3'ten de son derece olumlu sonuçlar alması üzerine kullanım onayı için hazırlık başladı. Aşının onay alır almaz üretime başlayabilmesi için gerekli bağlantılar da kuruldu. Aşının üç tesiste üretimi için gerekli bağlantıların sağlandığı öğrenildi. Yapılan anlaşmalara göre yerli aşının üretimi başladığında buralarda günde 300 bin toz civarında aşı üretilebilecek.

Turkovac ne zaman aşısı ne zaman çıkacak?

Yerli aşı için istenen onayı alıp önümüzdeki ay sonuna kadar üretime başlayabilmek.

Sinovac'tan daha etkili çıktı

İlk sonuçlara göre Turkovac'ın koruması Türkiye'de uygulanan diğer inaktif aşı Sinovac'tan daha yüksek çıktı.