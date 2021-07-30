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Türkiye'yi kana bulayacaklardı! Yakalandılar

DHA |  30 Temmuz 2021 Cuma - 11:33 | Son Güncelleme : 30 07 2021 - 11:33

Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki bir örgüt mensubu, 2 kg ağırlığındaki plastik patlayıcı ile yakalandı.


Mardin/Kızıltepe yolu üzerinde Mardin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen yol uygulaması sırasında durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada; araç altına yerleştirilecek şekilde mıknatıslı, telefon düzenekli, yaklaşık 2 kg ağırlığında el yapımı plastik patlayıcı madde ele geçirildi.  
 
Araç içerisindeki 1 PKK/KCK terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alınırken, örgüt mensubun adli işlemleri için Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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