Türkiye şehitlerini uğurluyor! 11 asker için tören...

Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki Fransız - Alman ortak yapımı Cougar tipi helikopter, dün saat 13.55’te Bingöl’den Tatvan’a gitmek için kalktı. Helikopterle saat 14.25’te irtibat kesildi. Bölgeye İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopterin yanı sıra komando timleri de sevk edildi. Tatvan’ın Çekmece köyü yakınlarında helikoptere ulaşıldığında 9 askerin şehit olduğu tespit edildi. 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da kazada şehit oldu. 4 asker yaralandı. Yaralı askerlerden ikisi tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Binbaşı Alptekin Köprülü ile Yüzbaşı Ender Uzunçakmak’ın tedavileri ise sürüyor.

#Canlı : Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 asker için Elazığ'da cenaze töreni düzenleniyor https://t.co/NpWjCCMjS1

KAHRAMANLAR İÇİN TÖREN

Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopter kazasında şehit olan 11 askerimiz için Elazığ Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenleniyor.

Şehitlerimiz için Elazığ Havalimanı'nda düzenlenen törende şehitlerin özgeçmişleri okundu. Daha sonra şehitlerimiz için dualar okundu.

AKAR: HAVA ŞARTLARI

Milli Savunma Bakanlığı “Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir” açıklaması yaptı. Elazığ’a giderek 8. Kolordu Komutanlığı’nda bilgi alan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gece yaptığı açıklamada “İlk bilgilere ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir” dedi. Helikopter kazasıyla ilgili kaza kırım raporunun hazırlanması oldukça uzun sürebilir.

Kaza kırım heyetinin ön tespitinde arazi yapısı, sis ve yoğun kar yağışı gibi hava şartları ile pilotların kullandığı rota dahil birçok unsurun yer alabileceği belirtildi. Teknik boyutta da ayrıntılı bir çalışma yapılacağı ifade ediliyor. Kaza yerine ilk ulaşan köylüler, bölgede 2 gündür yoğun kar yağışı ve kaza anında sis olduğunu belirtti. Köylülerden Davut Bikeç, olay sırasında bir motor sesi duyduğunu belirterek “Yaralı askerin yanına gittim. Ceketimi çıkararak üşümemesi için üzerine serdim. İki yaralıyı kendi çabalarımızla kurtardık” dedi.

ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

- Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydın yer (49)

- Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş (36)

- Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (34)

- Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal

- Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir

- Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu (40)

- Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Nazmi Yılmaz

- Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek (29)

- Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül (45)

- Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci

Yozgat Yerköylü olan Korgeneral Erbaş, son YAŞ kararı ile Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı’na atanmıştı. Korgeneral Erbaş beraberindeki askeri heyetle Bitlis’teki komando tugayını denetlemeye gidiyordu.

ERDOĞAN, ŞEHİT GENERALİN OĞLUYLA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan bilgi aldı, taziyelerini iletti. Erdoğan, şehit Korgeneral Osman Erbaş’ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede, ülkeye ve millete önemli hizmetlerde bulunan Korgeneral Erbaş’ın elim bir kazada hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, şehit komutana Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

ŞİMDİYE KADAR 37 ŞEHİT