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Türkiye'nin Otomobili'nin üretim tesisinde çalışmalar hızla sürüyor! Son hali görüntülendi...

Türkiye'nin Otomobili'nin üretim tesisinde çalışmalar hızla sürüyor! Son hali görüntülendi...