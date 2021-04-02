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Türkiye'nin konuştuğu iki elti olayında yufkacı Muammer ilk kez konuştu: Onunla ilişkim var...
İki elti olayı Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. İsimleri Hamide Duran olan iki elti kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı. Olayın hedefi olan 'Yufkacı Muammer' ortaya çıktı. İki eltinin kaçtığı yufkacı sonunda her şeyi anlattı. İşte iki eltinin kaçtığı ve Türkiye'nin konuştuğu olayın ayrıntıları...