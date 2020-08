Türkiye'nin en iyi hacker'ları yarıştı

Intelprobe, Pavotek, Blackbox Security ve İAÜ Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisinin (TTPYO) sponsor olduğu yarışmada Hakkı Dizdar ve Recep Aksakaldan oluşan NYX ekibi, altı farklı kategoride sorulan 20 sorunun 19unu doğru cevaplayarak, birinci oldu. İki gün süren maratonda 192 kayıtlı takım ve 378 kayıtlı yarışmacı mücadele etti.

İŞTE ÖDÜLLER!

Siber güvenlik konusunda farkındalık yaratmayı, bu alandaki en büyük problemlerin başında gelen yetişmiş insan kaynağı sorununa çözüm bulmayı ve özellikle Covid- 19 pandemisi sürecinde oluşabilecek güvenlik açıklarına dikkat çekmeyi amaçlayan maraton; siber güvenlik ve veri madenciliği gibi konulara ilgi duyan katılımcılarla gerçekleştirildi.

ANAHTAR KELİME FARKINDALIK VE EĞİTİM"

Geçtiğimiz ay içinde kendilerine lol ve ever so anxious isimlerini vermiş 2 genç tarafından, Barack Obama , Joe Biden, Bill Gates , Jeff Bezos ve Elon Musk gibi isimlerin Twitter adreslerinin çalındığını hatırlatan İAÜ BrightLab Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Hanifi Volkan İslim, bu gençlerin birinin 20, birinin ise 19 yaşında olduğunu hatırlatarak, Yaşamı paylaştığımız, dünyanın dijital gerçekliği ve genç neslinin farkında olmak bir zorunluluk. Anahtar kelime ise her zaman olduğu gibi farkındalık ve eğitim. HackAydın ile bu alana hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Bu yarışmadan çıkacak gençlerin, geleceğin önemli siber güvenlik uzmanları olacağını ümit ediyoruz diye konuştu.