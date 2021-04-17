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Türkiye'nin AB'de tescilli coğrafi işareti 7'ye çıktı

AA |  17 Nisan 2021 Cumartesi - 13:36 | Son Güncelleme : 17 04 2021 - 13:40

Taşköprü sarımsağı ve beyaz nektarin listeye girerken taklit ve çağrıştırmaya karşı da AB tarafından koruma altına alındı.


Taşköprü Sarımsağı ve Bayramiç Beyazı'nın tescil  edilmesiyle birlikte Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde (AB) tescilli coğrafi  işaretli ürün sayısı 7'ye ulaştı. 
 
Kastamonu'nun Taşköprü Sarımsağı ile Çanakkale'nin Bayramiç Beyazı'nın  coğrafi işaret tesciline ilişkin kararlar AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.
 
Böylece, söz konusu sarımsak ve beyaz nektarin türü taklit ve  çağrıştırmaya karşı AB tarafından koruma altına alındı. Bu ürünler, tescil belgelerinde ve ürün şartnamelerinde yer alan  yöntemlerle, ilgili bölgelerde üretilebilecek.
 
Son kararlarla birlikte AB'nin coğrafi işaret listesinde Türkiye'den  "Antep Baklavası/Gaziantep Baklavası", "Aydın İnciri", "Malatya Kayısısı", "Aydın  Kestanesi", "Taşköprü Sarımsağı", "Milas Zeytinyağı" ve "Bayramiç Beyazı" tescil  edilmiş 7 ürün bulunuyor.
 
Ayrıca AB listesinde, "Afyon Sucuğu", "Afyon Pastırması", "İnegöl  Köfte", "Kayseri Sucuğu", "Kayseri Pastırması", "Kayseri Mantısı",  "Antepfıstığı/Antep Fıstığı", "Antep Lahmacunu","Edremit Körfezi Yeşil Çizik  Zeytini", "Giresun Tombul Fındığı", "Antakya Künefesi", "Maraş Çöreği",  "Çağlayancerit Cevizi", "Maraş Tarhanası", "Gemlik Zeytini", "Milas Yağlı  Zeytini", "Gaziantep Menengiç Kahvesi/Gaziantep Melengiç Kahvesi", "Araban  Sarımsağı" da coğrafi işaret almak üzere gerekli başvurular yapılmış ve AB  Komisyonu tarafından inceleme süreci devam eden ürünler olarak sıralanıyor.

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