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Türkiye ile Rusya anlaştı! Uçuşlar bugün başlıyor...

AA |  15 Temmuz 2020 Çarşamba - 11:39 | Son Güncelleme : 15 07 2020 - 12:39

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya ile uçuşların bugün itibariyle başlatılması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığını bildirdi


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil  Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde normalleşme  dönemine girilmesiyle atılan adımlar kapsamında 11 Haziran itibarıyla 31 ülkeyle  seferlere başlandığını hatırlatarak, "Bugün itibarıyla Rusya ile de uçuşların  başlatılması konusunda mutabık kaldık." dedi. 
 
Karaismailoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sebebiyle  durdurulan yurt dışı uçuşların 11 Haziran itibarıyla bazı ülkeler için  başlatıldığını anımsattı.
 
31 ülkeyle seferlere başlandığını belirten Bakan Karaismailoğlu,  "Bugün itibarıyla Rusya ile de uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık."  ifadesini kullandı.
 
11 Haziran itibarıyla 31 ülkeyle seferlerin yeniden başlatılmasının  yanı sıra 20 ülkeyle de görüşmeler devam ediyordu. Rusya'nın da dahil olmasıyla  yeniden sefer başlatılan ülke sayısı 32'ye yükseldi.
 

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