Türkiye ile KKTC arasında kritik anlaşma! İmzalar atıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "KKTC'li kardeşlerimizin refahının artırılması için, ticaret ve yatırım ortaklıklarımızın ifade ettiği önemin bilincindeyiz." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyet Hükümeti Arasında Ticaretin ve Ekonomik İş Birliğinin Geliştirilmesine Dair Protokol imzalandı.

Bakan Muş, burada yaptığı konuşmada, KKTC'de olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"İki ülke arasındaki kardeşlik ve kültür bağlarının ticari ve ekonomik ilişkilerimize yansıtılması konusunda var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." diyen Muş, maksatlarının, KKTC'nin sosyal ve ekonomik kalkınmasının önünü açmak olduğunu belirtti.

Muş, "'Kıbrıs Sorunu' olarak adlandırılan meselenin, bütün olumsuzluklarının yalnızca Kıbrıs Türkü'nün omuzlarına yüklenmesi, adalet ve hakkaniyete uygun değildir. Ancak bu adaletsizliği el birliği ile aşacağımızdan şüphe duymuyorum. 84 milyon nüfusu, coğrafi konumu ve büyük ölçekli iç pazarı ile bugün birçok uluslararası firmanın bölgesel üssü konumundaki ülkemiz KKTC’nin dünyaya açılan kapısı niteliğindedir." dedi.

Bu koşullar altında, el ele verildiğinde önemli bir kalkınma hamlesinin başlatılacağından şüphe duymadığının altını çizen Muş, bu kalkınma hamlesinde karar alıcılar kadar ülkedeki iş insanlarına da büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.

"Neler yapabileceğimizi tartışmayı planlıyoruz"

Muş, "Bu bakımdan siz değerli iş insanlarımız ile bir araya gelmek bizim için oldukça anlamlıdır. Bugünkü toplantımız vesilesi ile sizlerin sorunlarını ve önerilerini dinlemeyi, Türkiye ve KKTC arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri birlikte gözden geçirmeyi ve neler yapabileceğimizi tartışmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Bakanı Arıklı ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini hatırlatan Muş, Türkiye-KKTC 11. Ortak Komite Toplantısını başarılı bir şekilde tamamladıklarını ve toplantıda, KKTC'nin ticari ve ekonomik kalkınmasına, dünya pazarına sorunsuz erişiminin sağlanmasına katkı sağlayacak konuları ele aldıklarını söyledi.

Muş, "Ayrıca, STK temsilcilerimizden gelen talepler de dahil olmak üzere 29 farklı faaliyeti bir Eylem Planı çatısı altında topladık. Bahse konu Eylem Planı'nda, gümrük altyapısının geliştirilmesinden AB mevzuatı ile uyumlu bir ürün güvenliği sisteminin oluşturulmasına, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleden fuar katılımlarının desteklenmesine kadar birçok farklı işbirliği alanı bulunuyor. Eylem Planı’nda iki ülke iş dünyasını daha fazla bir araya getirecek ve KKTC’li firmaların ihracat potansiyelini artıracak eylemlere özellikle yer verdik." diye konuştu.

"KKTC'li kardeşlerimizin refahının artırılması için, ticaret ve yatırım ortaklıklarımızın ifade ettiği önemin bilincindeyiz." diyen Muş, bu kapsamda, KKTC'nin uluslararası fuarlar ve çeşitli platformlarda daha etkin bir şekilde tanıtımına desteklerini sürdürdüklerini söyledi.

Muş, "Bu toplantıyı da iki ülke iş insanlarının ekonomik ve ticari işbirliğinin daha etkin şekilde sağlanmasını amaçlayan ortak girişimlerden birisi olarak görüyor ve toplantının sonuçlarının hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

"KKTC'nin uluslararası rekabet gücü kazanması gerekir"

Bakan Arıklı ise uzun zamandır üzerinde çalıştıkları birçok konunun meyvesini almak üzere toplandıklarını, Türkiye ve KKTC'den bu konu üzerinde çalışan herkese teşekkürlerini iletti.

Arıklı, "Bugün altına imza koyduğumuz eylem planı, KKTC'nin kaderini değiştirebilecek bir potansiyele sahiptir. Üzerinde 1,5 yıldır çalışılan ancak son 3 aydır ciddi mesai harcanarak bu noktaya gelmemizi sağlayan herkese tek tek teşekkürlerimi sunmak boynumun borcudur." dedi.

Bu anlaşmanın KKTC için umut olduğunu kaydeden Arıklı, 1974 sonrasında kurgulanan ekonomik yapının, KKTC'nin hizmet sektörlerinin öncülüğünde yapılandırıldığını ancak beklenen ekonomik gelişmenin beklenen düzeyde olmadığını hatırlattı.

Arıklı, şunları kaydetti:

"KKTC'nin kendi ayakları üzerinde durabilmesi, sürekli ve istikrarlı büyüme ve kalkınma için KKTC'nin uluslararası rekabet gücü kazanması gerekir. Uluslararası rekabet gücünün artırılması için üretim, dağıtım ve pazarlama gibi tüm diğer zincirlerde, rekabet üstünlüğünü sağlamamız gerekir. Bu anlaşma ve eylem planıyla KKTC'de üretilen malların Türkiye ve üçüncü ülkelere satılmasının, pazarlanmasının önünü açmak istiyoruz. Umarım bu yaptığımız ve yapacağımız anlaşma ve bundan sonra atacağımız adımlar, KKTC ekonomisinin ve Kıbrıs Türk halkının beklentileri doğrultusunda atılacaktır ve KKTC, kendi ayakları üzerinde duran, iki devletli politikaya uygun bir devlet pozisyonu oluşturacaktır."

Konuşmaların ardından protokol, Türkiye adına Ticaret Bakanı Muş, KKTC adına Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı tarafından imzalandı.

Daha sonra KKTC İş İnsanları ile Yuvarlak Masa Toplantısı yapıldı.