Türkiye harekete geçti! Charlie Hebdo dergisi ile ilgili soruşturma başlatıldı!

Fransız Charlie Hebdo dergisi yeni bir skandala daha imza attı. Daha önce Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürle alçakça saldıran dergi, şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Haddini aşarak, Erdoğan'a iğrenç bir kapakla saldıran dergiye türkiye'den tepkiler çığ gibi...Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli yayınları nedeniyle Fransız Charlie Hebdo dergisi hakkında soruşturma başlattı.
Fransız Charlie Hebdo Dergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik alçakça saldırıda bulundu. Dergiye sosyal medyada tepki yağdı. Hz. Muhammed'e (s.a.v) yönelik ahlaksızca karikatürlerle tüm İslam dünyasının tepkisini çeken Fransız Charlie Hebdo dergisi bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam dünyasını hedef almasından cesaret alan dergi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karikatürünü kapağına taşıdı. Büyük bir alçaklığa daha imza atan dergiye sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü.
FUAT OKTAY: LANETLİYORUM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum." ifadelerini kullandı.Oktay Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti; "Fikir özgürlüğü arkasına saklanarak kimseyi kandıramazsınız! İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum. Ahlak, vicdan sahibi uluslararası kamuoyunu bu rezilliğe karşı sesini yükseltmeye çağırıyorum."
BAKAN ALBAYRAK: TERBİYESİZLİKTİR
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan "İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. Charlie Hebdo’nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam’a duyulan nefrettir!" açıklamasında bulundu.
"KİŞİ HAKLARINA SALDIRI, MİZAH VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİLDİR"
Fransız dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak karikatürü sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz. Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir. Ahlak ve edep yoksunu bu yayınların amacı, nefret ve husumet tohumları ekmektir. İfade özgürlüğünü din ve inanç düşmanlığına dönüştürmek ancak hastalıklı bir zihniyetin ürünü olabilir. Sağduyu sahibi herkes bu iğrenç yayıncılığı kınamalı ve reddetmelidir." dedi.
‘PEYGAMBER EFENDİMİZE DİL UZATANLAR İKİ DÜNYADA DA HÜSRANDADIR’
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, 'Mevlid Kandili' etiketiyle yaptığı bir diğer paylaşımında ise, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz güzel ahlakın, erdemin ve merhametin timsalidir. O bize canımızdan daha sevgilidir. O'nun adını ve yolunu korumak hayat vazifemizdir. O'na dil uzatanlar iki dünyada da hüsrandadır. O'na ümmet olmak onurumuzdur" ifadelerine yer verdi.
AK PARTİLİ ÇELİK: İNANÇ DÜŞMANLIĞI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Charlie Hebdo dergisinin iğrenç kapağıyla ilgili "Fransız dergisi nefret üretim merkezi haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınlarını şiddetle kınıyoruz. Bu yayın anlayışı fikir özgürlüğü değil inanç düşmanlığıdır. Bu zihniyet tiksinti verici bir noktaya ulaşmıştır." dedi.
ALTUN'DAN SERT TEPKİ!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, alçak karikatürü kınadı. Altun paylaşımında, "Batı'nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek. Türkiye güçlenecek, faşizm ve faşistler kaybedecek!" ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise ‘Başta Fransa olmak üzere, tüm ülkeleri ve yöneticileri son haftalarda yaşanan provokatif saldırılara karşı sorumlu ve hakkaniyetli bir tavırla gereken adımları atmaya, tüm değerleri ayaklar altına alan bu anlayışa ve destekleyicilerine karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz’ denildi.
İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Avrupa’da birkaç yıldan bu yana önemli ölçüde ivme kazanan aşırı sağ siyasetin bir sonucu olarak yükselişe geçen ırkçı, faşist, müslüman ve yabancı düşmanlığına dayalı anlayış, son haftalarda adeta zirveye çıkmıştır.
Camilere yapılan polis baskınları, İslam dininin tüm değerlerine yönelik organize saldırılar, üst düzey siyasilerin ve organizasyonlarının müslümanlara yönelik hakaretamiz ve dışlayıcı tutumları, tüm dünya müslümanlarını hem derinden üzmekte hem de öfkelendirmektedir.
Başını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Geert Wilders adlı Hollandalı siyasetçinin çektiği bir güruh, ifade özgürlüğü, demokrasi, çoğulculuk gibi değerlerin arkasına saklanarak İslam’a, müslümanlara, Türkiye’ye, Türk Milletine ve tüm değerlerimize mütemadiyen hakaret etmekte ve iftira atmakta, bu şekilde tüm İslam dünyasını akılalmaz bir şekilde provoke etmektedir.
Son olarak Charlie Hebdo adlı sözde basın kuruluşunun bugün yeni bir provokasyon ve hakaret operasyonu olarak dijital mecralarda yayınladığı sözde karikatür, bu güruhun yegane amacının hakaretin dozunu gün geçtikçe artırarak gerginliği tırmandırmak olduğunu açıkça gözler önüne sermiştir.
Charlie Hebdo’nun yayınladığı, Avrupa’nın her gün biraz daha battığı “Türk ve İslam düşmanlığı” adlı kirli bataklıktan başka hiç bir şeyi temsil edemeyecek olan rezil karikatürü ve yapılan tüm kışkırtıcı hareketleri şiddetle kınıyoruz.
Söz konusu karikatür karşısında gereken hukuki ve diplomatik adımların atılacağından Milletimizin şüphesi olmasın. Bu seviyesiz, kötü niyetli ve hakaretamiz adımlar karşısında mücadelemiz, aklıselim ancak kararlı bir şekilde sonuna kadar devam edecektir.Voltaire’in yüzyıllar önce Kutsal Roma İmparatorluğu hakkında söylediği “Ne kutsaldır ne Roma’dır ne de imparatorluktur” sözünden hareketle, Avrupa’yı pençeleri arasına almış bu hastalıklı zihniyetin özellikle Fransa’da iyiden iyiye hortlamasına sessiz kalınması tüm dünyaya göstermektedir ki Fransa’nın ne eşitliği eşitliktir ne kardeşliği kardeşliktir ne de özgürlüğü özgürlüktür.
Başta Fransa olmak üzere, tüm ülkeleri ve yöneticileri son haftalarda yaşanan provokatif saldırılara karşı sorumlu ve hakkaniyetli bir tavırla gereken adımları atmaya, tüm değerleri ayaklar altına alan bu anlayışa ve destekleyicilerine karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.
NE OLMUŞTU?
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hz. Muhammed'e (s.a.v) hakaret içeren karikatürleri devlet binalarına yansıtmış, hatta lise kitapçıklarında karikatürün yer alması için talimat vermişti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız mallarını boykot çağrısında bulunmuştu.