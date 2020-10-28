Türkiye harekete geçti! Charlie Hebdo dergisi ile ilgili soruşturma başlatıldı!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, alçak karikatürü kınadı. Altun paylaşımında, "Batı'nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek. Türkiye güçlenecek, faşizm ve faşistler kaybedecek!" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Charlie Hebdo dergisinin iğrenç kapağıyla ilgili "Fransız dergisi nefret üretim merkezi haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınlarını şiddetle kınıyoruz. Bu yayın anlayışı fikir özgürlüğü değil inanç düşmanlığıdır. Bu zihniyet tiksinti verici bir noktaya ulaşmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, 'Mevlid Kandili' etiketiyle yaptığı bir diğer paylaşımında ise, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz güzel ahlakın, erdemin ve merhametin timsalidir. O bize canımızdan daha sevgilidir. O'nun adını ve yolunu korumak hayat vazifemizdir. O'na dil uzatanlar iki dünyada da hüsrandadır. O'na ümmet olmak onurumuzdur" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan "İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. Charlie Hebdo’nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam’a duyulan nefrettir!" açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise ‘Başta Fransa olmak üzere, tüm ülkeleri ve yöneticileri son haftalarda yaşanan provokatif saldırılara karşı sorumlu ve hakkaniyetli bir tavırla gereken adımları atmaya, tüm değerleri ayaklar altına alan bu anlayışa ve destekleyicilerine karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz’ denildi.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Avrupa’da birkaç yıldan bu yana önemli ölçüde ivme kazanan aşırı sağ siyaset in bir sonucu olarak yükselişe geçen ırkçı, faşist, müslüman ve yabancı düşmanlığına dayalı anlayış, son haftalarda adeta zirveye çıkmıştır.

Camilere yapılan polis baskınları, İslam dininin tüm değerlerine yönelik organize saldırılar, üst düzey siyasilerin ve organizasyonlarının müslümanlara yönelik hakaretamiz ve dışlayıcı tutumları, tüm dünya müslümanlarını hem derinden üzmekte hem de öfkelendirmektedir.

Başını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Geert Wilders adlı Hollandalı siyasetçinin çektiği bir güruh, ifade özgürlüğü, demokrasi, çoğulculuk gibi değerlerin arkasına saklanarak İslam’a, müslümanlara, Türkiye’ye, Türk Milletine ve tüm değerlerimize mütemadiyen hakaret etmekte ve iftira atmakta, bu şekilde tüm İslam dünyasını akılalmaz bir şekilde provoke etmektedir.

Son olarak Charlie Hebdo adlı sözde basın kuruluşunun bugün yeni bir provokasyon ve hakaret operasyonu olarak dijital mecralarda yayınladığı sözde karikatür, bu güruhun yegane amacının hakaretin dozunu gün geçtikçe artırarak gerginliği tırmandırmak olduğunu açıkça gözler önüne sermiştir.

Charlie Hebdo’nun yayınladığı, Avrupa ’nın her gün biraz daha battığı “Türk ve İslam düşmanlığı” adlı kirli bataklıktan başka hiç bir şeyi temsil edemeyecek olan rezil karikatürü ve yapılan tüm kışkırtıcı hareketleri şiddetle kınıyoruz.

Söz konusu karikatür karşısında gereken hukuki ve diplomatik adımların atılacağından Milletimizin şüphesi olmasın. Bu seviyesiz, kötü niyetli ve hakaretamiz adımlar karşısında mücadelemiz, aklıselim ancak kararlı bir şekilde sonuna kadar devam edecektir.Voltaire’in yüzyıllar önce Kutsal Roma İmparatorluğu hakkında söylediği “Ne kutsaldır ne Roma’dır ne de imparatorluktur” sözünden hareketle, Avrupa’yı pençeleri arasına almış bu hastalıklı zihniyetin özellikle Fransa’da iyiden iyiye hortlamasına sessiz kalınması tüm dünyaya göstermektedir ki Fransa’nın ne eşitliği eşitliktir ne kardeşliği kardeşliktir ne de özgürlüğü özgürlüktür.

Başta Fransa olmak üzere, tüm ülkeleri ve yöneticileri son haftalarda yaşanan provokatif saldırılara karşı sorumlu ve hakkaniyetli bir tavırla gereken adımları atmaya, tüm değerleri ayaklar altına alan bu anlayışa ve destekleyicilerine karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.