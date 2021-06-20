Türkiye Eurovision’a katılacak mı? Eurovision yeniden gündemde!

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren verdiği bir röportajda Eurovision ile ilgili açıklamalarda bulundu. Eurovision’a dönüş sinyali veren İbrahim Eren uzun bir aradan sonra görüşmelere başladıklarını ifade etti. Peki, Türkiye Eurovision’a katılacak mı? Türkiye Eurovision’a dönecek mi? Eurovision'da puanlama sistemi değişir mi? İşte Türkiye'nin Eurovision'a katılma süreci ile ilgili merak edilenler...

Eurovision’a dönüş sinyali TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'den geldi. Milliyet'ten Ali Eyüpoğlu'na konuşan İbrahim Eren TRT'nin son projeleri, yeni kanalları ve en çok merak edilen Eurovision ile ilgili konuştu.

Yıllardır Eurovision şarkı yarışma sına katılmayan Türkiye'den, yeni adımın müjdesini İbrahim Eren verdi.

Eyüpoğlu'nun köşesine taşıdığı röportajında TRT’nin “puanlama sistemi değişmeden katılmayacağız” kararına halen sadık olduğunu belirten Eren, “Yönetim kurulumuz da hâlâ aynı kararda devam ediyor, ama bu arada ‘Eurovision’la da görüşüyoruz” açıklamasında bulunarak, yetkililerin uzun bir aradan sonra tekrar bağlantıya geçtiğinin haberini verdi.

TÜRKİYE EUROVİZYON'A KATILACAK MI?

İşte Ali Eyüpoğlu'nun köşesinde Eurovizyon ile ilgili şu bulgileri verdi:

"Hadise’nin ‘Eurovision’ serüvenine dair olanları yazdıktan ve anlattıktan sonra gelen yorumlar üzerine İbrahim Eren’e sordum: