Türkiye Eurovision’a katılacak mı? Eurovision yeniden gündemde!

Eurovision’a dönüş sinyali TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'den geldi. Milliyet'ten Ali Eyüpoğlu'na konuşan İbrahim Eren TRT'nin son projeleri, yeni kanalları ve en çok merak edilen Eurovision ile ilgili konuştu.
Yıllardır Eurovision şarkı yarışmasına katılmayan Türkiye'den, yeni adımın müjdesini İbrahim Eren verdi.
Eyüpoğlu'nun köşesine taşıdığı röportajında TRT’nin “puanlama sistemi değişmeden katılmayacağız” kararına halen sadık olduğunu belirten Eren, “Yönetim kurulumuz da hâlâ aynı kararda devam ediyor, ama bu arada ‘Eurovision’la da görüşüyoruz” açıklamasında bulunarak, yetkililerin uzun bir aradan sonra tekrar bağlantıya geçtiğinin haberini verdi.
TÜRKİYE EUROVİZYON'A KATILACAK MI?
İşte Ali Eyüpoğlu'nun köşesinde Eurovizyon ile ilgili şu bulgileri verdi:
"Hadise’nin ‘Eurovision’ serüvenine dair olanları yazdıktan ve anlattıktan sonra gelen yorumlar üzerine İbrahim Eren’e sordum:
Katıldığımız yıllarda “Eurovision’ mu kaldı?” eleştirileri vardı, TRT yarışmadan çekilince bu sefer “Türkiye niye yok?” denmeye başladı. Ne olacak bu ‘Eurovision’ sorunsalı? TRT Genel Müdürü’nden bu soruya ‘Eurovision’ fanlarını heyecanlandıracak bir yanıt geldi: “TRT’nin bu konuda geçmişte aldığı bir karar var; ‘Puanlama sistemi değişmeden katılmayacağız’ diye. Yönetim Kurulu’muz da hâlâ aynı kararda devam ediyor, ama bu arada ‘Eurovision’la da görüşüyoruz. Çok iyi biri geldi ‘Eurovision’un başına Kuzey Avrupa’dan. Bence bu sene çok başarılıydı. Uzun zaman sonra güzel bir yarışma yaptılar. Yeni gelenle bizim arkadaşlar görüşmeye başladı. Ne olur bilemem?”