Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sürekli işçi alıyor!

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'na 20 sürekli işçi alınacak. İlan Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte İŞKUR iş başvuru ekranı ve işçi alımı başvuru şartları!

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu işçi alacak. Resmi Gazete 'te yayımlanan ilana göre, başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. Peki, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte İŞKUR iş başvuru ekranı ve işçi alımı başvuru şartları!

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkanlığı'nın birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden sözlü sınav sonuçlarına göre 20 kadroya sürekli işçi alınacak. Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesinde yayımlanacak.

İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Şartları uyan adaylar, başvurularını 26.07.2021 - 30.07.2021 tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlüklerine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden “İş Arayan” linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabilecekler. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecek. Ön lisans düzeyindeki işçi talebine KPSS puan türünden 60 ve üzeri puan almış olanlar başvurabilecek olup, İŞKUR tarafından KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, açık iş sayısının 4 katı aday liste gönderilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

A) Genel Şartlar:

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum olmamak,

3. Sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,

6. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak, (yapılmış, tecilli veya muaf olmak)

7. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

9. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu sonuçlanmak,

10. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.