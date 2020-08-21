Türkiye devler listesine girdi! Yüzde 8.269 artış...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği büyük doğalgaz rezervini tüm dünyaya duyurdu. Bu tarihi keşifle Türkiye dünya doğalgaz listesinde kendine yer buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın Türkiye'nin Karadeniz 'de keşfettiği tarihi doğalgaz rezervini tüm dünyaya duyurdu.

Karadeniz'deki tarihi doğalgaz rezervi keşfi Türkiye'yi dünya doğalgaz rezervleri listesinde 32. sıraya taşıdı.

320 milyar metreküplük tarihi keşif Türkiye'nin yüzde 8.269'luk artışla dünya listesinde 32. sıraya çıkmasını sağladı.

Türkiye tarihi keşiften önce toplam 3.3 milyar metreküplük rezervi ile listenin sonlarında yer alıyordu.

Dünyadaki kanıtlanmış doğalgaz rezervi tüketime rağmen yeni keşiflerle önceki 5 yıla göre artmıştır. 2014 sonunda 199,3 trilyon m3 olan toplam rezerv, 2019 sonunda 206,2 trilyon m3 seviyesine yükselmiştir. OPEC tarafından hazırlanan bu verilere göre 2014-2019 yılları arasında kanıtlanmış, üretilebilir doğalgaz rezervleri % 3,5 artmıştır.

İşte dünya doğalgaz rezervinin ülkelere göre dağılımı ve toplam rezerv.

Not: 2019 sonu itibariyle 3,3 milyar m3 olan Türkiye'nin doğalgaz rezervine 21 Ağustos 2020 günü bulunduğu açıklanan 320 milyar m3 rezerv ilave edilmiştir. Açıklanan yeni doğalgaz rezervi henüz resmi/yıllık raporlarda yayınlanmamıştır.