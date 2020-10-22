Türkiye'den flaş S-400 açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sinop'taki S- 400 test atışıyla ilgili olarak "Her savunma tedarik programı çerçevesinde deneme ve sistem kontroller yer almaktadır. Bu usuller tedarik programının bir parçasıdır ve tamamıyla teknik bir faaliyettir" dedi.

