Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve Kırım Tatarlarının haklarını savunmakta ve Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların müzakere yoluyla çözülmesini desteklemektedir. Karadeniz’de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışma herkesin zararınadır" ifadesini kullandı.
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- Türkiye'den flaş Rusya ve Ukrayna açıklaması!
Türkiye'den flaş Rusya ve Ukrayna açıklaması!
11 Nisan 2021 Pazar - 16:16 | Son Güncelleme : 11 04 2021 - 16:25