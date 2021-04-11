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Türkiye'den flaş Rusya ve Ukrayna açıklaması!

11 Nisan 2021 Pazar - 16:16 | Son Güncelleme : 11 04 2021 - 16:25

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunduğu, Karadeniz'de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışmanın herkesin zararına olduğunu açıkladı.


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve Kırım Tatarlarının haklarını savunmakta ve Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların müzakere yoluyla çözülmesini desteklemektedir. Karadeniz’de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışma herkesin zararınadır" ifadesini kullandı.
 

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