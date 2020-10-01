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Türkiye’den "Ermeni işgali bitmeden ateşkesin anlamı olmaz" mesajı

AA |  01 Ekim 2020 Perşembe - 20:26 | Son Güncelleme : 01 10 2020 - 20:26

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Ermenistan-Azerbaycan sorununa yönelik telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Çavuşoğlu, Lavrov'la görüşmesinde Ermenistan-Azerbaycan sorununa kalıcı çözüm bulunmadan, işgal sona ermeden ateşkesin anlamı olmayacağını, ateşkes bugün sağlansa bile çatışmaların yeniden başlayacağını ifade etti.
 

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