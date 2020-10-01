Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Çavuşoğlu, Lavrov'la görüşmesinde Ermenistan-Azerbaycan sorununa kalıcı çözüm bulunmadan, işgal sona ermeden ateşkesin anlamı olmayacağını, ateşkes bugün sağlansa bile çatışmaların yeniden başlayacağını ifade etti.
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- Türkiye’den "Ermeni işgali bitmeden ateşkesin anlamı olmaz" mesajı
Türkiye’den "Ermeni işgali bitmeden ateşkesin anlamı olmaz" mesajı
AA | 01 Ekim 2020 Perşembe - 20:26 | Son Güncelleme : 01 10 2020 - 20:26