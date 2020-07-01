Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Ersoy'un Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkelerle başlattığı diplomasi trafiğinin yeni durağı, Almanya olacak. Ersoy, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile birlikte yarın Almanya'yı ziyaret edecek. Bakanlara Sağlık Bakanı Yardımcısı Emine Alp Meşe ve bakanlıkların üst düzey bürokratları da eşlik edecek. Heyetin günübirlik gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Almanya Federal Ekonomik İşler ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ve Alman hükümetinin turizmden sorumlu yetkili ismi Thomas Bareiss ile görüşülecek. Türkiyenin yerli ve yabancı ziyaretçilere sunduğu güvenli tatil hizmetinin anlatılacağı görüşmelerde, Almanya'nın hükümet yetkililerine, uygulamaya konulan sertifikasyon programı ile Türkiyenin sağlık altyapısı anlatılacak. İki bakan, Türkiyede havalimanlarından konaklama ve yeme içme tesislerine kadar ziyaretçilerin karşılaşacakları tüm süreçleri, turizm bölgelerindeki vaka sayıları ve uygulamaya konulan sağlık sigorta sistemi ile birlikte Alman mevkidaşlarına tüm detaylarıyla aktaracak. Sağlık Bakanlığı'nın Türkiyede uygulanan tedavi süreçleriyle ilgili bilgiler vereceği ziyaret ile Almanyanın, Türkiyeye seyahat uyarısını bir an evvel kaldırması hedefleniyor.
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Türkiye'den Almanya'ya 'güvenli turizm' ziyareti
DHA | 01 Temmuz 2020 Çarşamba - 16:18 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 16:18