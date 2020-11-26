Türkiye’den 179 bin Toyota ihraç edecek

Covid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl başlarında 7 hafta ara verip 11 Mayıs’ta tekrar başlayan Toyota Otomotiv 2020 sonuna kadar 216 bin araç üretimi planlıyor. Adapazarı’nda üretime başladığı 1994’ten beri Corolla Sedan- Wagon, Verso, Auris gibi birçok modelin imalatını yapan Japon üretici şimdi Toyota C-HR ve Corolla Sedan modellerini imal ediyor. 1994’te 562 kişi ile başlayan istihdam sayısının bugun 5 bin 500’lere çıktığını vurgulayan Toyota Otomotiv Türkiye CEO’su Toshihiko Kudo ,”TMMT olarak ürettiğimiz araçlar hacim bazında yüzde 90, maliyet bazında ise yüzde 55 oranında yerlilik oranına ulaştı” dedi.

Yeni yatırımlara devam



Otomotiv sektöründe, araçların model ömrünün 4-6 yıl arasında değiştiğini kaydeden Kudo mevcut modellerin yenilenmesi için yatırımlarıma devam ettiklerini söyledi. Geçen yıl hizmete aldıkları “Üretim Mühendisliği ve Sistem Geliştirme Merkezi” için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Ar-Ge onayı aldıklarını kaydeden Kudo şöyle devam etti:



“Bu merkezde Endüstri 4.0, loT, görüntü işleme ve otomasyon sistemleri gibi konularda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üretimin kalbi ve beyni niteliğinde olan bu akıllı sistemleri Avrupa’daki diğer Toyota fabrikalarına ihraç etmeyi hedefliyoruz. Pandemi sürecine adapte olabilmek amacıyla üretimde bant hızımızı yaklaşık yüzde 20 düşürdük. Fabrika içerisindeki tüm düzenlemeleri olası bir enfeksiyon durumunda çalışanlarımızın birlikte çalıştığı arkadaşlarına virüsü bulaştırmayacağı şekilde yaptık. Fabrika içinde korona zincirini kırdık.”



3 milyon otomobil üretti



Toyota Otomotiv üretimin başladığı 1994’ten bu yana toplamda 3 milyona yakın araç üreterek bunun 2.7 bin milyon adedini ihraç etti. Sakarya’da 5.500 çalışan ve yıllık 280 bin üretim kapasiteli tesis Toyota'nın Avrupa'daki en yüksek üretim kapasitesine sahip fabrikası konumunda bulunuyor. Türkiye’de üretilen ilk crossover ve hibrit otomobilin Sakarya tesislerinden çıktığını söyleyen Kudo şöyle devam etti:



“C-HR Japonya dışında Toyota fabrikaları arasında üretilen ilk Toyota Yeni Global Mmari Platformundaki aracımız oldu.



C-HR’ın seri üretiminin başlaması ile birlikte, mevcut pazarlarımız Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra ABD, Kanada gibi Kuzey ve Güney Amerika ve Tayvan gibi Asya ülkelerine de ihracata başlayarak global bir ihracatçı olduğumuzu gösterdik. İkinci hibrit otomobilimiz yeni Corolla Sedan ile de bugün adeta Türkiye’nin hibrit üssü haline geldik. Üretimimizin yüzde 90’ını dünyanın 150 farklı ülkesine ihraç ediyoruz.”