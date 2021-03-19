Otomobil pazarı 2021 Şubat ayında 2020 Şubat ayına göre %20,3 azaldı ve toplam 850.170 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı Şubat ayında ise Avrupa otomobil pazarı 1.066.172 adetti. AB (26),Birleşik Krallık ve EFTA ülkeleri toplamına göre hazırlanan raporda, otomobil satışları 2021 Ocak-Şubat döneminde yüzde 23,1 azaldı. Otomobil pazarı 2021 Ocak-Şubat döneminde 2020 yılı aynı dönemine göre yüzde 23,1 azaldı ve toplam 1.693.059 adet seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye'de artış yüzde 34
2021 Şubat ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,1 artış ve 80.107 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı. 3 Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde; AB (26), Birleşik Krallık ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 59 ile Portekiz, yüzde 47,5 ile Litvanya, yüzde 38,4 ile İspanya’da görüldü.
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Türkiye Avrupa'nın 6. büyük pazarı oldu
AB (26), Birleşik Krallık ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarında 2021 Şubat ayında yüzde 20,3 daralma yaşandı.
Otomobil pazarı 2021 Şubat ayında 2020 Şubat ayına göre %20,3 azaldı ve toplam 850.170 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı Şubat ayında ise Avrupa otomobil pazarı 1.066.172 adetti. AB (26),Birleşik Krallık ve EFTA ülkeleri toplamına göre hazırlanan raporda, otomobil satışları 2021 Ocak-Şubat döneminde yüzde 23,1 azaldı. Otomobil pazarı 2021 Ocak-Şubat döneminde 2020 yılı aynı dönemine göre yüzde 23,1 azaldı ve toplam 1.693.059 adet seviyesinde gerçekleşti.
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