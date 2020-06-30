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Türk Silahlı Kuvvetlerinin vuruş gücü ASELSAN'a emanet

AA |  30 Haziran 2020 Salı - 16:16 | Son Güncelleme : 30 06 2020 - 16:16

Geliştirdiği teknolojilerle Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki tankların yeteneklerini artıran ASELSAN, verdiği bakım-onarım desteğiyle de kritik önemdeki ürün ve sistemlerin yüksek performansla göreve hazır olmalarını sağlıyor.


ASELSAN Savunma Sistem Teknolojileri (SST) Sektör Başkanlığı ile  Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Fırat-M60T projesi  sözleşmesine yönelik sözleşme değişikliği imzalandı.
 
Bu kapsamda, M60T tanklarına kazandırılan ilave yeteneklerin yanı sıra  Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki tankların savunma yeteneklerinin  geliştirilmesi amaçlandı.
 
ASELSAN tarafından Fırat-M60T projesi kapsamında gerçekleştirilen tank  modernizasyonlarında atıs? gücü ve beka yeteneklerinin artırılmasının yanı sıra  ürün garantisi dönemleri tamamlanan sistemlere 3 yıl boyunca performans garantisi  hizmeti veriliyor. Ürün ve performans garantisi döneminde yerinde bakım-onarım  desteği sunan ASELSAN, aynı zamanda fabrika seviyesi bakım-onarım faaliyetleri  gerçekleştiriyor.
 
Proje kapsamında 7 gün 24 saat çalışan ASELSAN, mu?s?teri destek  hattına kullanıcı personelden gelen bakım-onarım bildirimlerine ortalama 24 saat  içerisinde müdahale ediyor. Böylece gerek mu?s?teri memnuniyeti gerekse tankın  idamesine yönelik yetenekler üst seviyelere c?ıkarılıyor.
 
Ürün ve performans garantisiyle, sözleşme kapsamındaki M60T  tanklarında yer alan ürünlere özgü bir ürün desteği stratejisi geliştirildi ve  harekat bölgesinde kullanılan kritik öneme sahip ürünlerin yüksek seviyede göreve  hazır olmalarının sağlanması amaçlandı.
 
Bu arada, SST Sektör Başkanlığınca imzalanan sözleşmede,  Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) ve Radar ve Elektronik Harp  Sistemleri (REHI?S) Sektör başkanlıkları paydaş olarak yer aldı.
 
Hayat kurtaran donanımlar
M60T ana muharebe tanklarının tanksavar tehditlerine ve terör  unsurlarına karşı daha etkin korunabilmesi ve mevcut sistemlere ilave yetenekler  kazandırılmasına yönelik bugüne kadar birçok çalışma yürütüldü.
 
Bu kapsamda tanklara Yamgöz Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi, Pulat  Aktif Koruma Sistemi, Sarp Uzaktan Kumandalı Stabilize Silah Sistemi, Tank Lazer  Uyarı Sistemi, Yardımcı Güç Ünitesi gibi donanımlar kazandırıldı.
 
Söz konusu donanımlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin son dönemde yurt  içinde ve dışındaki harekatlarında personelin hayatını kurtardı.
 

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