Türk savunma ve havacılık sektöründen 'Afrika' atağı

Türkiye'den yılın ilk 5 ayında yaklaşık 1 milyar 120 milyon dolarlık savunma ve havacılık sanayi ürünü ihracatı yapılırken Afrika'ya satışlarda yıllık bazda kaydedilen 11 katlık artış dikkati çekti.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-mayıs döneminde gerçekleştirilen ihracat, yıllık bazda yüzde 38,3 artarak 85,2 milyar dolar a ulaştı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayi ürünü ihracatı da yüzde 48,3 artarak 1 milyar 120,1 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Sektörden ocakta 166,9 milyon dolar, şubatta 233,2 milyon dolar, martta 246,9 milyon dolar, nisanda 302,5 milyon dolar ve mayısta 170,4 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Yılın ilk 5 ayında sektör ihracatının bölgelere göre dağılımında ilk sırada 485 milyon 688 bin dolarla Kuzey Amerika yer aldı.

Bu bölgeyi 176 milyon 958 bin dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), 145 milyon 341 bin dolarla Orta Doğu, 121 milyon 173 bin dolarla Avrupa Birliği (AB) ve 74 milyon 461 bin dolarla diğer Asya ülkeleri takip etti.

Bölgelere göre ihracatın oransal artışında Afrika öne çıktı

Ocak-mayıs döneminde sektörün bölgelere göre yaptığı ihracatta yıllık bazda en fazla artış kaydedilen yer ise Afrika oldu. Afrika ülkelerine dış satım söz konusu dönemde 11 kat artarak 61 milyon 207 bin dolara çıktı.

Oransal artışta Afrika'yı yüzde 511 ile BDT, yüzde 64 ile Kuzey Amerika ve yüzde 18 ile diğer Avrupa ülkeleri izledi.

Öte yandan sektörün Uzak Doğu'ya ihracatı yaklaşık yüzde 71, serbest bölgelere ihracatı yüzde 50 ve AB'ye ihracatı yüzde 21 azaldı.

Türkiye'nin savunma ihracatında ABD ilk sırada

Savunma ve havacılık sanayisi ihracatının yılın ilk 5 ayında ülkelere göre dağılımına bakıldığında ise ABD'nin ilk sıradaki yerini koruduğu görüldü.

ABD'ye bu dönemde 476,2 milyon dolarlık ürün satan sektör şirketleri, bu ülkeye dış satımını yıllık bazda yüzde 66 artırdı.

Bu sıralamada ABD'yi Azerbaycan izledi. Türkiye'nin Azerbaycan'a gerçekleştirdiği savunma ve havacılık sanayi ihracatı geçen yılın ocak-mayıs dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 1390 artarak 135 milyon 889 bin dolara ulaştı.

Sektör ihracatında bu ülkeleri 97,4 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 58,6 milyon dolarla Almanya ve 57,8 milyon dolarla Bangladeş izledi.

Ruanda'ya 16,5 milyon dolarlık ürün satıldı

Ülkeler bazında ocak-mayıs döneminde sektör ihracatının yıllık bazdaki oransal artışında Ruanda dikkati çekti. Ruanda'ya geçen yılın ocak-mayıs döneminde neredeyse hiç ihracat yapılmazken bu yılın aynı döneminde 16 milyon 460 bin dolarlık ürün satıldı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin Çin'e sektör ihracatı 27 bin dolardan 10,1 milyon dolara, Tunus 'a 109 bin dolardan 29,3 milyon dolara, Ürdün'e 100 bin dolardan 19,2 milyon dolara, Bangladeş'e 579 bin dolardan 57,8 milyon dolara, Özbekistan'a 223 bin dolardan 20,9 milyon dolara çıktı.

Sektör ihracatında geçen yıla kıyasla değer bazında kaydedilen yükselişte öne çıkan ülkeler ise ABD, Azerbaycan, Bangladeş, Tunus ve Özbekistan şeklinde sıralandı.

Savunma sanayisi ihracatında İstanbul zirvedeki yerini koruyor

İstanbul, ocak-mayıs döneminde en fazla savunma ve havacılık sanayi ürünü ihracatı gerçekleştiren il olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde kentten ihracat yıllık bazda yüzde 86 artarak 440,6 milyon dolara çıktı.