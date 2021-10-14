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Türk mühendislerince üretilen ‘hayalet motor’ suda ‘iz’ bırakmayacak

AA |  14 Ekim 2021 Perşembe - 17:36 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 17:36

Konya'da bir şirketin ürettiği yeşil teknolojiye sahip bot ve yat motoru, sessizliği ve suda iz bırakmayan kabiliyetiyle dikkati çekiyor.


Merkez Karatay ilçesindeki sanayi sitesinde elektrikli motor üretimi  üzerine faaliyetine başlayan Dewjet şirketi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının  desteğiyle bot ve jet motoru üretimi için çalışmalara başladı.
 
Şirketin yöneticisi Muhammed Ali Okka'nın öncülüğünde, alanında uzman  Türk mühendislerinin üstün gayret ve çabalarıyla çevreci ve dıştan takmalı  elektrikli jet motoru tasarlandı.
 
Muadillerine göre düşük enerji sarfiyatında yüksek verimle çalışan  elektrikli motor, bot ve yatların yanı sıra savunma sanayisinde de  kullanılabilecek.
 
Dünyada piyasaya hakim markaların 200 kilogramın üzerindeki motorlara  göre, 40 kilogram hafifliğiyle dikkati çeken yerli motor, özgün tasarımıyla suda  iz bırakmıyor.
 
Prototipi test edilen ve başarılı sonuçları tescil edilen motor, seri  üretime hazır hale getirildi.
 
Yüksek verimli ve çevreci
 
Şirketin yöneticisi makine yüksek mühendisi Muhammed Ali Okka, AA  muhabirine, firmanın ileri teknoloji alanında elektrikli bot ve yat motoru  üretmek amacıyla kurulduğunu söyledi.
 
Elektrikli motorlara deniz ve kara araçlarında hızlı bir geçişin  yaşandığına dikkati çeken Okka, iklimdeki değişiklik ve fosil motorların çevreye  verdiği zararın bunda etkili olduğunu vurguladı.
 
Okka, deniz araçlarında iki tip motorun kullandığına işaret ederek,  "Etki sistemleri yönünden pervane ve jet motorları var. Fosil yakıtlı motorlar,  yüksek emisyon değerleriyle çevreye verdiği zarardan dolayı gelişmiş ülkelerde  hızla yasaklanıyor. Elektrikli olanlar da desteklerle ön plana çıkarılıyor.  Pervaneli motorların verimliliği jet motorlara göre daha düşüktür" diye konuştu.
 
Alanında uzman ve farklı branşlardaki 17 mühendisle yerli jet motoru  imalatı için çalışma başlattıklarını anlatan Okka, 5 yıllık AR-GE sürecinin  ardından tasarımın ete kemiğe büründüğünü söyledi.
 
"Bu hayalet motor, radarda görünmüyor"
 
Okka, geçen yılın sonunda, elektrikli su jeti teknolojisi üzerine  kurdukları şirkette çalışmaların hızlandığını dile getirerek şöyle konuştu:
 
"Elektrikli jet motorunun Avrupa, ABD ve Türkiye patentlerini aldık.  Dünyada benzeri olmayan, muadillerine göre hafif, servis maliyeti yok, maliyeti  düşük, daha uzun ömürlüdür. Motorumuzda şaft ve mil olmadığından pervane aralığı  çok geniş, bu da motorumuza ekstra verim sağlıyor. Sessizliğinden dolayı savunma  sanayisinden ciddi talep görüyor. İzsizdir, pervaneli motorlar, arkasında büyük  köpük ve baloncuk izi bırakır. Görsel olarak sudaki iz minimize edildi. Bu  hayalet motor, radarda görünmüyor. Böyle bir avantajı var. Ayrıca oldukça sessiz.  Aynı segmentteki motorlara göre yüzde 30-40 oranında daha fazla menzil kat  edebilir. Suyun içerisinde çalıştığı için soğutma sistemine ihtiyaç duymuyor. Bu  da pili daha uzun ömürlü kılıyor. Menzili artırıyor ve motoru da hafifletiyor."
 
Motorun akredite kuruluşlarca testlerinin tamamlanmasıyla, akademik  alanda çalışmasını yayımlayacaklarını vurgulayan Okka, jet motorun seri üretim  tasarımının tamamlandığını bildirdi.
 
Avrupa'dan yoğun talep var
 
Okka, fark basınçlarını ve akışkan debisini ölçerek motorun  verimliliğini en üst seviyeye çıkarmaya çalıştıklarını belirterek şunları  kaydetti:
 
"Verim anlamında rakibi olmaması için çalışıyoruz. Dünyanın en hafif  ve verimli motoru olmasını istiyoruz. Uygun fiyatla bunu satmak istiyoruz.  İşçilik ve malzeme maliyeti düşük. Çevreci bir motor. Ciddi oranda yakıt avantajı  sağlıyor. Avrupa'da fuarda prototiplerimizle fuara çıktık, burada ciddi talep  gördük. Bin civarında talep geldi. Seri üretime geçip savunma sanayisi başta  olmak üzere gelen talepleri gerçekleştirmek istiyoruz. Üç ay içerisinde, büyük  yatırım öncesi seri üretimi yaparız. Yüksek adetli üretimi fabrika yatırımının  gerçekleştirilmesiyle yapılır."
  
"100 milyon liralık yatırımla büyük bir fabrikada üretime  başlayacağız"
 
Çalışmaları bin metrekarelik fabrikada yürüttüklerini aktaran Okka,  "Bakanlığın açtığı Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısına  başvurduk. Burada son aşamaya geldik. Bu konuda Bakanlık çok özverili ve  yatırımcıya büyük destek sağlıyor. 100 milyon liralık yatırımla büyük bir  fabrikada üretime başlayacağız. Fabrikada 40'ı mühendis olmak üzere 100 kişiyi  istihdam etmeyi planlıyoruz" ifadesini kullandı.

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Konya Türk mühendisleri hayalet motor
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