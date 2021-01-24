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Türk gemisine korsan saldırısı! Açıklama geldi

AA |  24 Ocak 2021 Pazar - 9:38 | Son Güncelleme : 24 01 2021 - 9:38

Atlas Okyanusu’nda tamamı Türk mürettebattan oluşan Liberya bayraklı M/V Mozart adlı gemi, Batı Afrika kıyılarındaki Gine Körfezi’nde korsan saldırısına uğradı. Türk kaptan Mustafa Kaya idaresindeki 222 metre boyundaki M/V Mozart, Nijerya’nın Lagos limanından aldığı konteynırları Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Cape Town limanına götürüyordu. Deniz haydutları 15 gemiciyi kaçırırken geminin idaresi için 3 kişiyi bıraktı. Bu sırada silah kullanan deniz haydutları bir gemiciyi öldürdü. Boden Denizcilik'ten korsanların baskınına uğrayan Türk gemisine ilişkin açıklama açıklama geldi.


 Boden Denizcilik, Nijerya açıklarındaki Gine  Körfezi'nde seyir halinde korsan saldırısına uğrayan  M/V Mozart isimli Türk  konteyner gemisine ilişkin açıklama yaptı. 
 
  
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
"Bugün Gine Körfezi'nde silah zoruyla kaçırılan M/V MOZART gemisinin  sahibi ve işletmecileri mürettebatlarından bir kişinin öldürüldüğü ve  diğerlerinin kaçırıldığını üzülerek teyit ettiler.  Şirket yetkilileri  mürettebatın ailelerine en içten baş sağlığı dileklerini ve desteklerini  açıklarken konu ile ilgili tüm yetkililerle birlikte bu sorunu en kısa sürede ve  en güvenli şekilde çözmeye çalıştıklarını bildirdiler.
 
Mürettebatın güvenliği için daha fazla açıklama yapmaktan  kaçınılacağı, tüm ekibin güvende olabilmesi için bu konuya hassasiyetle  yaklaşılmasının önemli olduğu da ayrıca belirtildi."
 
  
 

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