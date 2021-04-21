Turizmde KDV indirimi uzatıldı mı? KDV indirimi sürecek mi, duyuruldu!

Turizmde KDV indirimi uzatıldı mı? KDV indirimi devam edecek mi? Turizmde KDV (Katma Değer Vergisi) indirimi süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm sektörünün merak ettiği soruya verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, kısa çalışma ödeneği uygulamasının haziran ayının bitimine kadar geçerli olacağını duyururken, turizmcilere de müjde verdi. 31 Mayıs 2021 tarihine kadar devam etmesi beklenen KDV (Katma Değer Vergisi) indiriminin turizm sektöründe Haziran ayının bitimine dek süreceğini bildirdi.

Turizmde KDV indiriminin devam etmesi ile;

İşyeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8

Konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1

Yeme ve içme hizmetinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1

Bakın ve onarım hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8

Yolcu taşımacılık hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak.

Gayrimenkul kiralamarında ise yüzde 10 olan stopaj oranı 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Ayrıca sinema biletlerinde bulunan yüzde 10'luk Eğlence Vergisi 31/05/2021 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacak. Öte yandan, gayrimenkul kiralamalarında stopaj oranı yüzde 10 olarak belirlenmişti. Sinema biletlerinde yüzde 10 olan Eğlence Vergisi de yüzde 0 olarak belirlenmişti.

"Çok fazla avantaj getirecek"

TÜROFED (Türkiye Otelciler Federasyonu) Başkanı Sururi Çorabatır, kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, turizm sektöründe çalışan insanları tutabilmek adına bunun kritik bir gelişme olduğunu söyledi. Turizm sezonunu görme bakımından kısa çalışma ödeneğinin çok fazla avantaj getireceğini ifade eden Çorabatır, turizm sektöründe çalışanlar için bunun müjde olduğunu dile getirdi. Çorabatır, kararın görüşme esnasında verildiğini belirterek, bunun zaten değerlendirme aşamasında olan bir konu olduğunu anladığını söyledi. Bütün sektörlere yönelik kısa çalışma ödeneğinin uzatıldığını hatırlatan Çorabatır, KDV (Katma Değer Vergisi) indirimlerinin uzatılmasının da bir süredir gündemde olduğunu ve bunun gerçekleşmesi dolayısıyla memnun hissettiğini ekledi.