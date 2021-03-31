Turizm sezonunu yeni araçlarla açıyor!

Sabancı Holding ve PPF Group ortaklığı çatısı altına giren TEMSA üretimii artırırken teslimatlarına da hız verdi. Bu kapsamda firma Antalya’da faaliyet gösteren Zemzem, Şekerler, Aksu , Kıraç ve Sorgun Turizm’e toplam 85 araçlık teslimat gerçekleştirdi. Araçlar yeni sezondan itibaren Antalya’da turizm taşımacılığı için kullanılacak. TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, “Antalya’da gerçekleştirdiğimiz bu teslimatlar pandemi sebebiyle yara alan turizm sektöründe beklediğimiz toparlanmanın öncü sinyallerinden. Bugün otobüs ve midibüs segmentinde, Türkiye yollarında bulunan her üç araçtan biri TEMSA. Önümüzdeki dönemde yeni teslimlerle pazardaki konumumuzu güçlendirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

3 YILDA 4 KATINA ÇIKACAK



TEMSA Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp 2020’de tüm segmentlerde 900’e yakın satış yaptıklarını belirterek “Yeni ortaklarımızın da gücüyle, 2023’te 3.500’e yakın satış hedefimiz var. 2020 yılında 400 araca yaklaşan ihracat sayımızı da 2023 yılında 1.800 civarına ulaştırmayı planlıyoruz.” diye konuştu. Adana’daki tesisle, kendi batarya paketlerini üretir duruma gelen TEMSA ilk elektrikli araçlarımızı geçtiğimiz aylarda İsveç’e ihraç etti. Kardeş şirketi Skoda Transportation ile Prag’daki ihaleyi de kazanan TEMSA önümüzdeki günlerde bölgeye elektrikli araçları teslim etmeyi hedefliyor. Ayrıca ABD California eyaletinde, bu pazara özel olarak geliştirdiği elektrikli otobüsün testleri de devam ediyor.



TURİZMDE 2019 RAKAMLARI YAKALANABİLİR



TEMSA’dan toplam 55 araç teslim alan Zemzem Turizm Başkanı Ayhan Yıldırım da tüm iş kollarında toplam 2 binin üzerinde araç çalıştırdıklarını; 1.200 özmal araçlarının içinde 400 otobüslerinin bulunduğunu söyledi. Turizm sektörünün 2021’den büyük beklentileri olduğunu ifade eden Yıldırım, “Bu yıl turizmde 2019 rakamlarını yakalayacağımızı düşünüyoruz. Bu da tüm pandemi koşullarına rağmen çok büyük bir başarı olacaktır. Bu başarıyı yakalayabilmek için turizm çalışanları ve turizm sektör oyuncuları için 1 milyon aşının bir an önce yapılması; bunun yanında charter uçuşların başlaması çok önemli” dedi.