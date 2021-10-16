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Tur otobüsü devrildi çok sayıda yaralı var!

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) |  16 Ekim 2021 Cumartesi - 11:18 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 11:18

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücünün kontrolünden çıkıp devrilen tur otobüsündeki 7'si Rus turist, 8 kişi yaralandı.


Kaza, saat 08.00 sıralarında Acısu Caddesi'nde meydana geldi. Manavgat'tan Sorgun Titreyengöl Turizm Merkezi'ne giden Ali Arslan yönetimindeki 31 ACB 886 plakalı tur otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Otobüsün kapıları açılmayınca turistler ön camı kırarak, çıktı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7'si Rus turist, 1'i tur rehberi 8 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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