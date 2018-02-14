Tünellerden sızmaya çalışan 13 terörist öldürüldü

Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, köşeye sıkışan PKK /PYD/YPG’li teröristler Kilis ’in Hisar köyünün karşısında bulunan Bekovası köyüne sızma girişiminde bulundu. Teröristlerin, Türk askeri ile ÖSO güçlerinin yoğun çatışmalar sonucu daha önce ele geçirdiği Bekovası köyüne Küçük Darmık Dağı'ndaki tünellerden geçerek sızmaya çalıştıkları öğrenildi. OSÖ güçleri ile Türk askerinin fark ettiği 13 teröristin, çıkan çatışma sonucu öldürüldüğü belirtildi. Sızma girişiminin ardından zaman zaman çatışmaların yaşandığı bölge top atışlarıyla vuruldu. Tünellerin hedef alındığı atışlar sonrası dağdan dumanlar yükseldi.

ATAK HELİKOPTERİ TERÖR MEVZİLERİNE ATEŞ PÜSKÜRTTÜ

Yerli yapım T-129 Atak Helikopteri, Küçük Darmık Dağı'ndaki terör hedeflerine ateş püskürttü.

Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/PYD/YPG terör örgütünün mevzileri yoğun ateş altına alınıyor. Çatışmaların devam ettiği Küçük Darmık Dağı'ndaki terör hedefleri yerli yapım T-129 Atak Helikopterleri tarafından vuruldu. Dağın çevresi ve yakınındaki köylerde bulunan terör hedefleri T-129 Atak Helikopterleri tarafından bir bir imha edildi. Yoğun ateş altına alınan dağda çok sayıda teröristin öldürüldüğü, geriye kalanların ise iç kesimlere doğru kaçtıkları belirtildi.