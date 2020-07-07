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Tunceli'de, otomobiller çığ tünelinde çarpıştı: 4 yaralı

07 Temmuz 2020 Salı - 13:54 | Son Güncelleme : 07 07 2020 - 13:54

Tunceli-Erzincan karayolundaki çığ tünelinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Tunceli-Erzincan karayolunun Ağlayan Kayalar mevkisindeki çığ tünelinde meydana geldi. Mustafa Dayan'ın kullandığı 25 HA 066 otomobil ile Ömer Bedir yönetimindeki 24 EN 822 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
 
 
Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Bedir, AFAD ekiplerince çıkarılarak diğer yaralılarla birlikte ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 4 yaralıdan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
 

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Tunceli Erzincan karayolu
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