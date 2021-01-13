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Tüm memurları ilgilendiriyor! Ücretler belli oldu

AA |  13 Ocak 2021 Çarşamba - 9:50 | Son Güncelleme : 13 01 2021 - 9:50

Tüm kamu çalışanlarını çok yakından ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Şubat'ta başlıyor. Yeni ücretler netleşti. Kamuya ait sosyal tesisleri kullanmak isteyenlerin bu yıl ödeyeceği asgari bedeller belli oldu.


Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamu Sosyal  Tesislerine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
 Tebliğ, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli  kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve  kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş,  çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerden  dinlenme amacıyla veya diğer amaçlarla yararlanacaklardan alınacak yemek,  konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen gelirlerin  kullanımında uyulacak usul ve esasları düzenliyor.
 
 Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme  tesislerinden yararlanacak kurum personeli, tesisin özelliklerine göre yemek  ücreti olarak kişi başına günlük 19-24 ya da 29 lira, konaklama bedeli olarak  8,50-10 veya 11 lira ödeyecek. 1 Temmuz-15 Ağustos döneminde ise konaklama  ücretleri konutun türüne göre 13-14,50 lira olarak uygulanacak.
 
Konut veya bağımsız bölümde buzdolabı ve televizyon bulunanlarda  günlük en az 5'er lira, klima bulunanlarda en az 7 lira konut başına ilave bedel  alınacak.
 
Çocuk bakım ücreti
 
 
Misafirhanelerden yararlanan kurum personelinden kişi başına her gece  için en az 14,50 lira tahsil edilecek. İdarelerce, verilen hizmetin özelliği,  maliyeti ve standardın üzerinde olması, odadaki yatak sayısı gibi hususlar  dikkate alınarak daha yüksek konaklama bedeli belirlenebilecek.
 
 Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul  edilecek devlet memurları ve diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım  ücreti asgari 264 lira olacak. Belirlenen asgari aylık ücretlerin kreş ve çocuk  bakımevi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda, kurum ve  kuruluşlar belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit edebilecek.
 
Kurum personeli de dahil olmak üzere, her türlü futbol, basketbol,  voleybol salon ve sahalarından, tenis kortlarından, yüzme havuzlarından, su ve  kış sporlarının yapıldığı yerlerden veya diğer spor tesislerinden  yararlananlardan, bir saatlik yararlanma karşılığı, spor alet ve malzemelerinin  yararlananlar tarafından temin edilmesi halinde kişi başına en az 10 lira,  tesisten temini durumunda kişi başına en az 14,50 lira alınacak.
 
Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saat süreyle yararlanmanın bedeli  olarak da kişi başına en az 18 lira ödenecek.
 
 Tebliğ, 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek.
 
  
 
 

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