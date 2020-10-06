Gazetevatan.com » Çalışma Hayatı » Tüm çalışanları kapsıyor! Maske takmayan tazminatsız kovulabilir
Tüm çalışanları kapsıyor! Maske takmayan tazminatsız kovulabilir
Corona virüsle en etkili mücadele araçlarından biri olan maskelerin kullanımı konusunda çeşitli sıkıntılar yaşanıyor. Toplumun çoğu kurallara uyarken, küçük de olsa bir kesimin kurallara uymadığı görülüyor. İşyerlerinde de maske kullanımı konusunda sıkıntılar yaşanabiliyor. Eğer bir işçi işyerinde maske takmayı reddeder ve kurallara uymazsa işveren haklı nedenlerle çalışanın sözleşmesini tazminatsız olarak feshedebilir.