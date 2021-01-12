Tuğba Ekinci'den şaşırtan sürpriz! Yıllar önce...

Tuğba Ekinci, dokuz yıl sonra ekranlara dönen 'İbo Show'a davet edildi. Daha önce iddialı kırmızı elbisesiyle programa katılan şarkıcı, İbrahim Tatlıses'in programı için yine aynı elbiseyi diktirdi.

Şarkıcı Tuğba Ekinci, yıllar önce katıldığı 'İbo Show'daki sözleriyle olay olmuş ve uzun süre gündemde yer etmişti. Paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Ekinci, dokuz yıl aradan sonra ekrana dönen ‘İbo Show'a davet edildi. Davetin ardından Tuğba Ekinci, paylaşımıyla dikkat çekti.

"YAKINDA SÜRPRİZ"

Ekinci, yıllar önce katıldığı İbo Show'da giydiği kırmızı iddialı elbisesinin aynısını yaptırdı. Ekinci, elbisesini paylaşarak "Yakında sürpriz" ifadelerini kullandı. Ekinci, diğer paylaşımında ise "Bu elbiseyi hatırlayanlar var mı? Tekrar yeniden aynısı yapıldı. O bizim büyüğümüz abimiz o bize her zaman destek oldu. O zamanlar öyle eğlencesine" dedi.