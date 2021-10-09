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TÜBİTAK "Robot Göz" geliştirdi!

09 Ekim 2021 Cumartesi - 17:36 | Son Güncelleme : 09 10 2021 - 17:36

TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünün (RUTE) geliştirdiği ve "Robot Göz" olarak adlandırılan "Boru İçi Denetleme Robotu"yla, hatlardaki doğal gaz kaçakları anında saptanacak.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuya ilişkin Twitter  hesabından videolu paylaşımda bulundu. Türkiye'nin, ABD'den sonra kendi denetim robotunu geliştiren ikinci  ülke olduğuna işaret eden Varank, "2017'de İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım AŞ  (İGDAŞ) için TÜBİTAK'ın başlattığı projede 'Robot Göz' doğal gaz hatlarındaki  arıza ve kaçakları tespit ediyor. Böylece milyonlarca lira tasarruf sağlanacak.  İstanbul hizmetten de teknolojiden de geri kalmayacak." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Robot Göz, İGDAŞ için Türk  mühendislerce tasarlandı.

TÜBİTAK RUTE tarafından 4 yıllık çalışmanın sonucunda geliştirilen  Robot Göz, üzerinde bulunan 900 sensörüyle doğal gaz borularındaki gaz  kaçaklarını tespit edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBİTAK RUTE Müdürü Mehmet Ali  Çimen, proje fikrinin 2017'de İGDAŞ tarafından kendilerine getirildiğini  belirtti.

Robot Göz'ün, İGDAŞ'ın 12 ve 16 inçlik 545 kilometre uzunluğundaki  hattında denetim yapacağını bildiren Çimen, bu teknolojinin benzerinin sadece  ABD'de olduğuna işaret etti.

Çimen, "Normalde bunları kiralıyorsunuz ve kilometre başına ücret  ödüyorsunuz. Şu anda biz bu teknolojiye sahip olarak dışa bağlılığı ortadan  kaldırmış oluyoruz. Bunun ötesinde hem bölgemize hem de dünyaya bu robotla  kiralama yoluyla hizmet verebilir hale geliyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'de sivil bir sektörde böyle gelişmelerin yaşanıyor olmasının  kendilerini gururlandırdığını belirten Çimen, "Robotumuz aynı zamanda haritalama  yapabiliyor. Gittiği borunun içerisinde nereden geçtiğini söyleyebiliyoruz.  Deprem anında boruların depremden sonra kullanılıp kullanılamayacağını, yer  değiştirip değiştiremediğini de bu robotla öğrenebileceğiz." değerlendirmesinde  bulundu.

"Karmaşık hatlarda hareket edebiliyor"

TÜBİTAK Robotik Akıllı Sistemler Grubu Baş Uzman Araştırmacısı ve  Proje Yürütücüsü Dr. Hüseyin Ayhan Yavaşoğlu da Robot Göz'ün boru içerisindeki 2  buçuk kilometrelik kablosuz haberleşme testini başarıyla tamamladığını aktardı.

Robot Göz'ün en önemli özelliğinin "manyetik akı kaçağı sensörü"nü  kaydeden Yavaşoğlu konuya ilişkin bilgileri şöyle paylaştı:

"Robot Göz'ün kalbi burası. Üzerinde 900 sensör var. Bu sensörlerle  hem boru içerisindeki hem de dış yüzeyindeki kusurları tespit edebiliyoruz. Robot  Göz, 9 modülden oluşuyor. Yılansı bir yapısı var. Yönelme, dönme hareketleri  yapabiliyor ve karmaşık şehir boru hatlarında bu yapısı sayesinde rahatlıkla  hareket edebiliyor. Kamera modüllerinde lazerlerimiz var. Çember şeklinde lazer  yansıtıyoruz. Bu lazerin değişimini inceleyerek borularda deformasyon var mı?  Bunları tespit etmiş oluyoruz. Tamamen kablosuz olan Robot Göz, kamera  modüllerindeki antenler sayesinde boru içerisinden haberleşiyor. Bu zor bir robot  projesi çünkü içerisinde 247 elektronik kart ve 3 mikrobilgisayar var. Bu  projenin en zor taraflarından bir tanesi de çalışacağı ortamın çok zorlu olması.  Akış varken robotun operasyon yapması gerekiyor. Akışa karşı hareket edebilecek  30 bara kadar basınç altında çalışacak robotik sistem geliştirmeniz gerekiyor."

Robot Göz'ün mekaniği, tasarımı, donanımı ve yazılımının tamamen  TÜBİTAK RUTE tarafından geliştirildiğini vurgulayan Yavaşoğlu, "Bunun yerli  mühendisler tarafından geliştirilmiş olması gurur verici. 20'nin üzerinde Türk  mühendis bu projede çalışıyor. En kısa zamanda robotumuzu canlı hatta kullanmak  için çalışmalara devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

TÜBİTAK Baş Uzman Araştırmacısı, Robotik Akıllı Sistemler Grubu Lideri  Dr. Yusuf Engin Tetik de Robot Göz'den elde edilen verilerin operasyon sonrası  ele alındığını kaydederek, "900 farklı sensörden alınan veri, robotun kendi  içerisinde bir kayıt mekanizmasında tutuluyor. Operasyon sonrasında işleniyor.  Hatalar daha sonra bulunuyor." bilgisini paylaştı.

 

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TÜBİTAK Robot Göz RUTE
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