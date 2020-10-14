TÜBİTAK personel alıyor! TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

TÜBİTAK personel alımı ilanı Resmi Gazete'te yayımlandı. TÜBİTAK, BİLGEM'e İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi bünyesinde görev yapmak üzere personel alacak. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler? İşte TÜBİTAK personel alımı ilanı ve başvuru şartları...
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) BİLGEM'e İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi bünyesinde görev yapmak üzere 2 uzman yardıcısı alacak.
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuru yapacak adayların Fizik, Kimya, Biyoloji, Teknik Öğretmenlik, İş Sağlığı ve Güvenliği, veya Mühendislik bölümlerinden birini bitirmiş olmaları gerekiyor. Aynı zamanda adayların, İş sağlığı ve güvenliği alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübe sahibi olmaları ve ÇSGB tarafından geçerli en az B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
sertifikasına sahip olması gerekiyor.
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
TÜBİTAK İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi bünyesine çalışmak isteyen adayların TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden başvurularını yapmaları gerekiyor.