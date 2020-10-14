TÜBİTAK personel alıyor! TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne (BİLGEM) İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi bünyesinde görev yapmak üzere personel alıyor. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler? İşte TÜBİTAK personel alımı ilanı ve detayları...

