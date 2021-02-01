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TÜBİTAK personel alıyor! İşte TÜBİTAK başvuru şartları!

01 Şubat 2021 Pazartesi - 10:18 | Son Güncelleme : 01 02 2021 - 10:18

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi'ne (MAM) bağlı Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere personel alınacak. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte TÜBİTAK başvuru şartları...


TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne (MAM) bağlı Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesinde istihdam edilmek üzere AR-GE personeli alacak. TÜBİTAK personel alımı başvuruları 22 Şubat'ta sona erecek. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte TÜBİTAK başvuru şartları...
 
 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi'ne AR-GE personeli alacak. Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesinde görev yapacak personel için başvuru şartları Resmi Gazete'te yayımlandı. 
 
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 
 
İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştiriliyor. 
 
TÜBİTAK personel alımı ilanına göre, adaylarda aranacak şartlar şu şekilde belirtildi: 
 
 

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