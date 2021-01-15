TÜBİTAK personel alımı yapacak! Başvurular 5 Şubat'a kadar devam edecek (Şartlar ve başvuru linki)

TÜBİTAK, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görevlendirmek üzere 7 kısmi süreli proje personeli alımı yapacak. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de personel alım ilanı çıkıldı. İlana göre TÜBİTAK, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görevlendirmek üzere 7 kısmi süreli proje personeli alınacak.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görevlendirmek üzere, 7 kısmi süreli proje personeli alımı yapacak.

Personel alımı için başvurular 5 Şubat'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Alımı yapılacak 7 kısmi süreli proje personeli, TÜBİTAK SAGE bünyesinde görevlendirilecek.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler, TÜBİTAK'ın resmi internet sitesinin (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından da yayımlanacak.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU