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TÜBİTAK, Nasreddin Hoca'nın torunlarıyla deney yaptı

AA |  11 Mart 2021 Perşembe - 18:00 | Son Güncelleme : 11 03 2021 - 18:00

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası etkinlikleri kapsamında, "Bilim okulda, bilim her yerde" sloganı ile düzenlenen teknoloji tırı etkinliklerinin dördüncüsü Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirildi.


Nasreddin Hoca'nın doğduğu ve kendi ismiyle anılan kırsal mahalledeki  Nasreddin Hoca İlkokulu ve Ortaokulunda öğrencilerle bir araya gelen TÜBİTAK  Bilim ve Toplum Başkan Yardımcısı Bekir Çengelci ile Bursa Bilim Merkezi  eğitmenleri, bilim gösterisi ve atölye çalışmaları yaptı.
 
Çengelci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de bilim ve  teknoloji denildiğinde ilk akla gelen kurumun TÜBİTAK olduğunu söyledi.
 
Haftayla ilgili yurdun birçok yerinde etkinlik düzenlediklerini  belirten Çengelci, şöyle konuştu:
"Bilim kampları, bilim merkezlerimizdeki etkinlikler, söyleşiler gibi  birçok etkinlikte halkımız ve çocuklarımızla bu heyecanı yaşıyoruz. Bugün  zekasıyla tüm dünyaya ün salmış Nasreddin Hoca'dan ilham alan gençlerimizle bir  aradaydık. Bursa Bilim Merkezi eğitmenlerimize katkılarından ötürü teşekkürlerimi  sunuyorum. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Türkiye'de bilim ve teknoloji  anlamında büyük gururlar yaşatacaklar, buna inanıyoruz."
 
Anlık tepkime deneylerinden oluşan interaktif bilimsel gösterilerin  yapıldığı etkinlikte gruplara ayrılan öğrenciler, "Takımyıldızı küpü", "Roketini  fırlat", "Gece avcısı baykuş" ve "İskelet sistemi" atölye çalışmalarına katıldı.
 

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TÜBİTAK Nasreddin Hoca deney
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