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TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi, İzmir'e döndü

AA |  13 Haziran 2021 Pazar - 17:40 | Son Güncelleme : 13 06 2021 - 17:40

TÜBİTAK koordinasyonunda oluşturulan Türkiye Deprem Platformu'nun çalışmaları kapsamında Ege Denizi'nde araştırmalar yapan TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi, ilk seferini tamamladı.


 Deprem alanında tümüyle milli imkanlarla gerçekleştirilen ilk deniz  araştırma projesi olan "Kuşadası Körfezi İçindeki Fayların Depremselliğinin ve  Aktif Tektonik Özelliklerinin Yüksek Çözünürlüklü Deniz Tabanı Ölçümleri ile  Belirlenmesi Projesi" çerçevesinde, 31 Mayıs'ta denize açılan gemi, İzmir  Limanı'na döndü.
   
Karşılama törenine katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal,  yaptığı açıklamada, geminin yaklaşık 2 hafta boyunca bölgedeki fayların  depremselliği ve aktif tektonik özelliklerinin çıkartılmasına yönelik yoğun  araştırmalar yaptığını, çalışma kapsamında batimetrik analizler ve akustik  ölçümler yapıldığını anlattı.
 "Bu bölgenin haritasının çıkartılması için gerekli olan ön bilgilerin  tümü elde edildi." diyen Mandal, projenin ilk seferinde kıymetli bilgilere  ulaşıldığına dikkati çekti.
 
Mandal, şu bilgileri verdi:
 
 "İlk kez elde edilen bilgiler var. Uluslararası sularda yapılan ilk  çalışmaydı. Elde edilen bilgilerle biz bu bölgeyi şu an çok daha yakından  tanıyoruz. Hızlı bir çalışma yapılacak 2-3 aylık zaman diliminde. Haritalandırma  çalışmaları yapıldıktan sonra ikinci bir sefere çıkılacak. İkinci seferde  karotlarla numuneler alınacak. Yaşlandırma yöntemiyle de, geçmişte hangi deprem  aralıkları gerçekleşmiş bu bölgede ve geleceğe doğru nasıl bize yol haritasını  çıkaracağını görmüş olacağız. Bunların tümü kamuoyuyla paylaşılacak."
 
 - "1300 kilometrelik akustik veri sağladık"
 
Ekipte yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji  Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Gülsen Uçarkuş da denizde deprem  araştırmalarının daha zahmetli olduğunu ve yüksek teknoloji gerektirdiğini dile  getirdi.
 
Özellikle bölgedeki aktif fay sistemlerinin denizdeki kısmıyla ilgili  çalışmalarında önce deniz tabanının bir haritasını ortaya çıkarabilmeyi  istediklerini kaydeden Uçarkuş, denizin içindeki katmanları kesen fayları analiz  etmeye yönelik sistem kullandıklarını aktardı. Uçarkuş, ekibin yoğun ve özverili  çalıştığını belirterek, "1300 kilometrelik akustik veri topladık." dedi.
 Akustik verilerle, düşey bileşenli fayların katmanları nasıl kestiğini  gözlemleyebildiklerini kaydeden Uçarkuş, şunları söyledi:
 
 "Bu da bizim burada başarılı bir harita yapabilmemizi sağlayacak.  Nihai amacımız, ikinci ayakta tespit ettiğimiz aktif faylar civarında karotlarla  jeolojik örnekleme yaparak, geçmişte meydana gelmiş depremlerin katmanlardaki  deformasyonlarını tespit edeceğiz. Çökelimleri bulacağız ve yaşlandırmaya  gideceğiz. Bu fayların ürettiği depremlerle, depremsel döngüyle, bu fayların  depremselliğiyle ilgili önemli bilimsel bulgular elde etmeyi amaçlıyoruz."
 
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi  Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derman Dondurur ise araştırmaların gece gündüz  sürdüğünü ifade ederek, elde edilen bilimsel sonuçların çok değerli olduğunu dile  getirdi.
 
Çalışmalarda Tuzla Fayı'nın, deniz tabanı üzerindeki aktivitesinin çok  daha yoğun olduğunu gördüklerini aktaran Dondurur, bunun da fayın tahmin  edilenden daha uzun olduğunu gösterdiğini söyledi.
 
 Dondurur, çalışma alanının özellikle güneybatı kısmında bir basen  bulunduğunu, 1200 metre derinliğe kadar uzanan bu yapının nasıl oluştuğuyla  ilgili çıkarımlar yapmalarını sağlayacak veriler elde ettiklerini kaydetti.
    İkinci araştırma seferi için henüz net bir tarih bulunmadığını aktaran  Dondurur, sonbahar ayları için planlamaların yapıldığını sözlerine ekledi.

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TÜBİTAK koordinasyon marmara
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