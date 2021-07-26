TÜBİTAK 128 personel alımı yapacak! 128 personel alımı şartları ve başvuru tarihleri…

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinde (BİLGEM) 128 personel istihdam edilecek. İşte 128 personel alımı şartları ve başvuru tarihleri…

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM'e 126 Ar-Ge personeli ile 2 teknik ve destek personeli alınacak. İşe alınacak personel, Ankara, Kocaeli ve Konya'da görev yapacak.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden 16 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

TÜBİTAK 128 personel alımı genel şartları

Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak şartları aranmaktadır.



Başvurular kariyer.tubitak.gov.tr adresi üzerinden 26 Temmuz - 16 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılabilecek.

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