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TSK ve MİT'ten ağır darbe! PKK'nın sözde yöneticisi Taybet Bilen öldürüldü

20 Ekim 2021 Çarşamba - 19:11 | Son Güncelleme : 20 10 2021 - 19:11

TSK ve MİT'in 8 Ekim'de Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği ortak operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde kadın sorumlusu Taybet Bilen'in öldürüldüğü açıklandı. Bilen'in, Mahmur kampına giderken öldürüldüğü belirtildi.


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TSK MİT Taybet Bilen terör örgütü PKK
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