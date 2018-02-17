18 Şubat 2018 Pazar
İSTANBUL 
8°C / 5°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.511 0.25 EURO 4,6510 -1.33
USD 3,7490 -0.44 ALTIN 162,470 -0.87
CANLI BORSA
TÜMÜ

TSK'dan flaş açıklama: 2 askerimiz şehit oldu

İHA |  17 Şubat 2018 Cumartesi - 19:17 | Son Güncelleme : 18 02 2018 - 1:15

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı. TSK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında icra edilen operasyonlarda ise 1 askerin şehit olduğunu bildirdi.


TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "17 Şubat 2018 tarihinde Hakkari/Şemdinli bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir silah arkadaşımız yaralanmıştır. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında icra edilen operasyonlarda ise bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.

ETİKETLER

TSK terör örgütü saldırısı silahllı saldırı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.