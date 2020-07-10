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Trump'tan corona virüs aşı müjdesi!

AA |  10 Temmuz 2020 Cuma - 0:32 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 0:32

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüse karşı (Kovid-19) "rekor sürede" bir aşı üretme yolunda olduklarını ve bunun çok yakın zamanda duyurulacağını açıkladı.


Trump ülkedeki Latin Amerikalıların refahının artırılmasına yönelik  yeni bir girişim oluşturulmasını öngören kararnameyi, Beyaz Saray'da düzenlenen  törende imzaladı.
 
Kovid-19 salgınının ardından okulların sonbaharda açılması yönündeki  ısrarını sürdüren Trump, "Okullarımıza geri dönüp bu siyasi saçmalığı  durdurmalıyız. Demokratlar okulların açılmasını istemiyor çünkü bunun kendilerine  3 Kasım'daki seçimlerde yardımcı olacağını düşünüyorlar. Ancak ben bunun onlara  seçimlerde zarar vereceğini düşünüyorum. Okulları açın." çağrısında bulundu.
 
Bilimsel alanda da ilerleme kaydettiklerinin altını çizen Trump, "Şu  anda Kovid-19'a karşı kullanılan birçok etkili tedavi yolu var, birçoğu da  geliştirme aşamasında. Rekor bir sürede aşı üretme yolundayız ve çok çok yakın  zamanda bu aşının duyurulacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.
 
ABD'deki protestoların ardından polise sağlanan fonların kesilmesi  taleplerine de tepki gösteren Trump, "Bu insanlar delirmiş. Polise sağlanan fonu  kesmek Latin Amerikalılara da büyük zarar verir." görüşünü paylaştı.
 
Trump, Kovid-19 salgını ortaya çıkmadan önce Amerikan ekonomisinin en  iyi günlerini yaşadığını vurgulayarak, "Çin 67 yıldır en kötü günlerini  yaşıyordu, mutsuzdu ve yanlış yöne ilerliyordu. Biz ise ekonomide bir numaraydık.  Ardından salgın geldi. Ama biz yine kendimizi toparlayacağız." mesajını verdi.

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