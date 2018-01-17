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Trump'ın 'bilişsel işlevleri normal'

17 Ocak 2018 Çarşamba - 10:38 | Son Güncelleme : 17 01 2018 - 10:38

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki doktoru, yapılan bilişsel muayenenin sonucunda ABD liderinin zihinsel yeteneklerinde anormal bir belirtiye rastlanmadığını ve 'sağlığının mükemmel' olduğunu açıkladı.


Dr. Ronny Jackson, "Kendisinin bilişsel yetenekleri ve nörolojik işlevleriyle ilgili kaygı duyacağım hiçbir şey yok" dedi.
71 yaşındaki Trump geçen hafta, ABD Başkanı olmasından sonra ilk kez, üç saatlik bir sağlık taramasından geçmişti.

Bu tarama, 'Ateş ve Öfke' adlı kitabın Trump'ın akıl sağlığıyla ilgili spekülasyonlar yaratması ardından gerçekleştirilmişti.

Jackson yaptığı basın açıklamasında Trump'ın sağlığının 'mükemmel' olduğunu söyledi ve "Tüm veriler Başkan'ın sağlıklı olduğunu ve başkanlığı süresince de böyle kalacağını gösteriyor" dedi.

Bir muhabirin, kızarmış tavuk ile Diet Cola tüketen ve egzersiz yapmayan birinin nasıl sağlıklı olabildiğine dair sorusuna Jackson, "Bu genetik. Olağanüstü genleri var" cevabını verdi.

Jackson bununla birlikte daha az yağlı ürünlerle beslenme ve daha fazla egzersiz yapmanın Başkan için faydalı olacağını da belirtti.

ABD'de Trump'a yapılan muayenede, Montreal Bilişsel Değerlendirme testi uygulanıyor.

Bu test kişinin; dikkat, konsantrasyon, hafıza, dil, kavramsal düşünme, hesaplama ve çevreye uyum gibi yeteneklerini ölçüyor.

 

(BBC Türkçe)

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